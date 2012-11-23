Observatório Social emite parecer favorável à contratação de totens de segurança em Paranavaí

O Observatório Social de Paranavaí emitiu parecer favorável ao processo de contratação dos totens de segurança pelo município, após análise da documentação encaminhada pela administração municipal. O posicionamento se refere ao Contrato nº 144/2025, firmado por meio de inexigibilidade de licitação.

De acordo com o documento, a análise técnica e jurídica considerou o Estudo Técnico Preliminar, pareceres jurídicos e comprovações de exclusividade tecnológica. A entidade apontou que o processo atende aos requisitos previstos na Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere à inviabilidade de competição, comprovada por registros de patente e desenho industrial.

O parecer também avaliou os aspectos financeiros da contratação. Segundo o Observatório, o comparativo apresentado pelo município indica que a solução adotada poderá gerar economia em relação à manutenção de postos fixos com efetivo humano, além de transferir à empresa contratada a responsabilidade pela manutenção e pelos riscos tecnológicos.

“O processo de contratação direta encontra-se, sob o aspecto formal e documental, em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência atual dos Tribunais de Contas e Tribunais Superiores sobre o tema”, informou o Observatório Social no parecer.

O documento ainda registra que o processo apresenta planejamento prévio, com formalização da demanda e alinhamento ao Plano de Contratações Anual do município.

O Observatório Social informou que continuará acompanhando a execução do contrato, com foco na prestação dos serviços e na manutenção dos equipamentos. “O Observatório Social de Paranavaí continuará acompanhando a execução do contrato, fiscalizando se a entrega dos serviços e a manutenção dos equipamentos ocorrem dentro dos prazos e padrões de qualidade estabelecidos”, consta no texto.

“O município conduz suas ações com base na legalidade e na responsabilidade com os recursos públicos. Todas as etapas desse processo ou de qualquer outro são amparadas por critérios técnicos e jurídicos, o que garante segurança na tomada de decisão e transparência para a população”, ressaltou o secretário municipal de Proteção à Vida, Patrimônio e Trânsito, Dr. Ademir Giandotti Junior.

ECONOMIA E AGILIDADE - Como apontado no parecer do Observatório Social, a solução contratada apresenta potencial de economia em comparação aos custos de manutenção de postos fixos com efetivo humano, além de transferir à empresa contratada a responsabilidade pela manutenção e pelos riscos tecnológicos.

Na primeira semana de abril, um dos totens foi atingido na manhã de quarta-feira (8), depois que um veículo enroscou em fios de um poste e acabou arrastando a parte superior da estrutura, onde fica a câmera de monitoramento. Em menos de 24 horas, o equipamento voltou a funcionar.

A rápida solução foi realizada pela empresa responsável pelo sistema contratado pelo município, que executou o reparo e restabeleceu o funcionamento do totem em curto prazo.

Na época do ocorrido, o prefeito Mauricio Gehlen afirmou que “essa rapidez na solução do problema mostra o quanto a eficiência é fundamental na gestão pública. Infelizmente, no Brasil, muitos serviços acabam demorando mais do que o esperado por conta da alta burocracia, o que prejudica diretamente a população. Quando conseguimos alternativas mais ágeis, como esse modelo adotado em Paranavaí, garantimos mais qualidade, mais eficiência e mais bem-estar para as pessoas. Esse tipo de iniciativa demonstra um caminho positivo e pode, inclusive, servir de modelo para outras cidades do Brasil.”

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí