Oncologista Paulo Marcelo Hoff será homenageado com a mais alta honraria do município

Paranavaí viverá um momento à altura de sua própria história ao reverenciar um de seus filhos mais ilustres. No próximo dia 15 de maio de 2026, às 19h30, o médico oncologista Paulo Marcelo Gehm Hoff, nome que honra a ciência brasileira nos mais altos cenários internacionais, receberá o Título de Cidadão Benemérito, a mais elevada honraria concedida pelo Poder Legislativo municipal.

Natural de Paranavaí, Paulo Marcelo construiu uma trajetória marcada pela excelência, pela ética e pelo compromisso com a vida. Reconhecido mundialmente, é hoje um dos grandes pesquisadores da oncologia, com mais de 300 artigos científicos publicados em periódicos de alto impacto e participação ativa em estudos que contribuíram para avanços significativos no tratamento do câncer.

Membro titular da Academia Nacional de Medicina, ocupa a cadeira n.º 58, consolidando seu prestígio no meio científico e acadêmico. Ao longo da carreira, também se destacou como autor de importantes obras médicas, entre elas o “Tratado de Oncologia”, referência na formação de profissionais da área.

“A homenagem representa mais do que o reconhecimento de uma carreira brilhante: simboliza o orgulho de Paranavaí em celebrar um cidadão que, com talento e dedicação, impacta vidas e projeta o nome do município para o mundo”, afirmou o presidente da Câmara, Carlos Augusto Pereira de Lima.

Na ocasião, o homenageado também ministrará a palestra “A evolução do tratamento do câncer e a realidade brasileira”, abordando os avanços da medicina e os desafios enfrentados no país.

O evento será realizado no anfiteatro da OAB e é aberto ao público. As inscrições devem ser feitas pelo link disponível na bio.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí