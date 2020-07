Operação conjunta fiscalizou cinco bares e lanchonetes na noite desta sexta-feira

Na noite desta sexta-feira (3/7), foi realizada mais uma AIFU (Ação Integrada de Fiscalização Urbana) em Paranavaí. A operação conjunta entre a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Vigilância em Saúde, setores de Fiscalização das secretarias municipais de Fazenda e Desenvolvimento Urbano, e ainda o Conselho Tutelar, fiscalizou cinco estabelecimentos com comércio de bebidas. Foram fiscalizados estabelecimentos no Jardim Maravilha, Santos Dumont, Centro, Morumbi e Sumaré.

Dos cinco estabelecimentos fiscalizados, três deles (no Centro, Jardim Morumbi e Sumaré) foram autuados pela Vigilância em Saúde por descumprirem as determinações do Decreto Municipal relacionado às medidas de enfrentamento ao Covid-19. Além disso, o estabelecimento localizado no distrito de Sumaré foi interditado por irregularidades com o Alvará de Funcionamento.

Quem quiser fazer denúncias de casos de aglomerações ou outras irregularidades relacionadas às normas de enfrentamento ao Covid-19, pode repassar as informações ligando gratuitamente para a Ouvidoria Municipal (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h), através dos telefones 156 ou 99114-1389; para a Guarda Municipal, através do telefone 153; ou para a Polícia Militar, através do telefone 190.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí