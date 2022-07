Ouvidoria da Saúde é canal de comunicação entre o cidadão e o município

Você sabia que o setor de Saúde de Paranavaí tem sua própria Ouvidoria? A Ouvidoria da Saúde é um canal de comunicação entre o cidadão e o município. É através deste canal que são repassadas informações sobre os serviços prestados pelo SUS em Paranavaí. Além disso, a Ouvidoria da Saúde recebe solicitações, sugestões, críticas, elogios, denúncias e reclamações, buscando melhorar a qualidade do atendimento à população.

Para entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde em Paranavaí, o cidadão tem três opções: o Disque Saúde, através do telefone 160; o whatsapp, através do número 3421-1307; ou ainda pelo e-mail ouvidoriasaude@paranavai.pr.gov.br. Os canais de atendimento por telefone estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O objetivo da Ouvidoria da Saúde é garantir e ampliar o acesso do cidadão na busca efetiva de seus direitos. Acessando o serviço da Ouvidoria a população participa da administração, fazendo da relação cidadão e serviço público um exercício de participação social e de diálogo entre as partes.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí