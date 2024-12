Papai Noel começou a atender em sua Casinha no Parque Ouro Branco nesta segunda-feira

Dezembro chegou e o clima de Natal já invadiu Paranavaí. Nos principais pontos da cidade, a decoração e iluminação de Natal já estão embelezando a cidade, trazendo todo o clima festivo do fim de ano.

E o Papai Noel também já está por aqui. A partir desta segunda-feira, dia 2 de dezembro, o “bom velhinho” começou a dar atendimento às crianças em sua casinha, montada no Parque Ouro Branco. Noel fica em sua casinha até o dia 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h30, aos sábados das 18h às 22h, e nos domingos das 17h às 21h.

“O Natal é uma data especial e fazemos o máximo esforço para criar um ambiente agradável na cidade, que anime toda a população. Seja com decorações, com eventos, shows e até a Casinha do Papai Noel, esperamos que todos desfrutem o máximo de cada momento”, aponta o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Henrique Scarabelli (Kaká).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí