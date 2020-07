O município de Paranavaí deu mais um importante passo para iniciar a obra de duplicação da Rua Guaporé, uma obra aguardada há anos pela população. Após a publicação do Decreto Municipal 20.404/2019, nesta quinta-feira (30/7), secretários se reuniram com proprietários para explicar o projeto de melhoramento da via.



Para duplicar a Rua Guaporé, município declara áreas de utilidade pública para desapropriações





Os secretários municipais explicaram aos proprietários o motivo das desapropriações e os benefícios que a obra vai trazer para milhares de pessoas. “A duplicação da Rua Guaporé é aguardada com muita ansiedade pela população e, sem dúvidas, vai melhorar demais o fluxo de veículos que entram e saem do Jardim Morumbi. As desapropriações acontecerão para melhoramento da via pública e vai facilitar a vida de todos. Os proprietários também foram informados sobre os valores das indenizações”, explicou o Procurador Geral do município, Benjamim Marçal.

