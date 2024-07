Para pretensão de castração, população deve cadastrar seus animais através do aplicativo GeoCidadão

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Diretoria de Zoonoses e Bem-estar Animal, está abrindo um cadastramento para pessoas que tenham pretensão de fazer a castração de seus animais (gatos ou cachorros) gratuitamente. A partir de agora, o cadastro de pretensão de castração deve ser feito diretamente através do aplicativo GeoCidadão.

“Antes, nós disponibilizávamos fichas impressas nas UBSs para os donos dos animais preencherem e depois tínhamos que passar todos esses dados no GeoCidadão para poder liberar a castração. Desta vez, o próprio cidadão vai cadastrar a pretensão diretamente no aplicativo. Através desses cadastros, vamos levantar números para poder efetuar a compra da quantidade de castrações que o município precisa para atender a demanda”, explica a diretora de Zoonoses, Ana Souza.

Para fazer o cadastro, é necessário baixar o GeoCidadão no seu celular através da loja de aplicativos Google Play Store (Android) ou Apple Store (iPhone). Após baixar o aplicativo, é necessário fazer um cadastro básico com suas informações pessoais para acessar as opções do GeoCidadão. Já conectado ao aplicativo, basta clicar em “Nova Solicitação” e escolher a opção “Castração de Animais”. Depois é só preencher os dados referentes ao animal (espécie – gato ou cachorro; sexo – macho ou fêmea; idade aproximada – 6 meses a 2 anos, 3 a 6 anos, 7 a 10 anos) e preencher suas informações pessoais. É indispensável que seja feito um cadastrado para cada animal que se pretende castrar.

“Se a pessoa tem seis cachorros, por exemplo, ela tem que fazer um protocolo para cada animal. É muito importante que o cadastro seja feito por completo, porque o cidadão precisará posteriormente assinar Termo de Responsabilidade e outros documentos necessários para a castração. Mas o principal de tudo é informar o telefone. Se não tiver o telefone no cadastro, não teremos como contactar a pessoa para agendar a castração quando ela estiver ativa”, frisa Ana.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí