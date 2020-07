Paranavaí 5.0 convida empresários a participar de importante pesquisa

O município de Paranavaí, em parceria com o Sebrae e Aciap, contratou um estudo de caso para o plano de retomada e aceleração econômica da cidade. O programa “Paranavaí 5.0”, que já teve seu lançamento realizado, está na fase de diagnóstico, que é o momento onde a equipe de trabalho do Paranavaí 5.0 realiza pesquisas, aplica questionários e busca informações para basear seus estudos.

Neste momento, a pesquisa do Plano de Retomada da Economia de Paranavaí está sendo distribuída virtualmente para empresários de toda a cidade. Na fase inicial da estruturação da Retomada da Economia, a pesquisa visa identificar os impactos da Pandemia de Covid-19 na economia e é de grande importância a participação de cada empresário.

“A participação do empresário pode ajudar a dar visibilidade à realidade enfrentada pelos paranavaienses e às suas expectativas. O programa tem como intuito minimizar os impactos causados pela pandemia, portanto, quanto mais informações forem coletadas, melhor para o grupo de trabalho. Além disso, as respostas ajudarão com que o seu setor seja devidamente representado e ainda permitirá que o Município tenha real noção da situação a ser enfrentada”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

Para responder a pesquisa, basta clicar no link: https://tinyurl.com/yc4q8vzt

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí