Paranavaí abriga 1ª Jornada de Irrigação do Paraná

Teve início nesta segunda-feira (26/7) a 1ª Jornada de Irrigação do Paraná (2º Balcão de Negócios). O evento que ocorre de 26 a 30 de julho será realizado pelo Sindicato Rural de Paranavaí e conta com o apoio da Secretaria de Agricultura de Paranavaí e Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná.

A jornada será realizada presencialmente em Paranavaí, mas os palestrantes participarão por meio de videoconferência. Durante toda a semana serão diversas palestras e mesas de debate para discutir cases de sucesso, outorga e licenciamento, capacidade de armazenamento e disponibilidade de água no solo para plantas, manejo de irrigação e entres outros assuntos.

A abertura da 1ª Jornada de Irrigação do Paraná aconteceu nesta segunda-feira, dia 26, às 18h. O secretário de Agricultura de Paranavaí, Tarcísio Barbosa, participou da cerimônia de abertura.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí