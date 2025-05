Paranavaí cresce 156,8% em 10 anos e se destaca com um dos principais polos econômicos do Paraná

Paranavaí tem ganhado cada vez mais destaque no cenário econômico paranaense. Em uma década, entre 2011 e 2021, o município registrou um crescimento de 156,8% no Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desempenho colocou a cidade na 11ª posição entre os municípios do Paraná que mais cresceram no período, à frente de grandes centros urbanos como Maringá, Londrina e Curitiba.

O ranking do IBGE revela que Paranavaí superou várias cidades com mais de 150 mil habitantes: Cascavel (17º lugar, com 150,29% de crescimento), Ponta Grossa (19º, 147,49%), Maringá (22º, 129,75%), Londrina (27º, 88,32%) e Curitiba (29º, 48,65%).

“De 2011 a 2021, Paranavaí teve duas gestões municipais importantes, dos prefeitos Rogério Lorenzetti e Delegado Kiq. Eles deram contribuições valiosas, com grandes obras de infraestrutura que impulsionaram ainda mais o desenvolvimento da cidade”, lembrou o prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen.

Localizada em uma região estratégica, próxima às divisas com São Paulo e Mato Grosso do Sul, Paranavaí se destacou como polo educacional e agroindustrial. É a maior produtora de fécula de mandioca do Brasil, líder na produção e exportação de laranja no Sul do país e segunda maior criadora de gado de corte do Paraná.

Duplicação da BR-376 - Para o prefeito Mauricio Gehlen, o crescimento tem relação direta com os investimentos em infraestrutura, como a duplicação da BR-376 entre Maringá e Paranavaí. “Essa obra não apenas impulsionou o desenvolvimento de Paranavaí, mas também foi estratégica para o crescimento econômico do Paraná como um todo. As commodities exploradas na região são essenciais para alavancar o PIB do Estado”, afirmou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Kaká Scarabelli, destacou que a mudança no olhar para o Noroeste do Paraná foi fundamental. “No passado, essa região era ignorada pelos governantes. Hoje, somos um polo de oportunidades, com investimentos em educação, agricultura, agroindústria, entre outros setores importantes. Paranavaí é um dos destinos mais concretos para novos investimentos estaduais”, afirmou.

Scarabeli lembrou ainda da importância logística da cidade. “Paranavaí é um encurtador do escoamento de produção agrícola dos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. E de forma indireta, de várias outras regiões. A BR-376 é a principal rota de grãos com destino ao Porto de Paranaguá, recebendo produtos até de Rondônia, Mato Grosso e Goiás.”

O secretário também mencionou planos futuros, como a implantação de uma linha férrea. “Paranavaí pode ter uma estrutura semelhante à de Maringá. Somos porta de entrada dos grãos do norte e centro-oeste do país.”

Turismo e Aeroporto - Além do agronegócio, Paranavaí tem potencial turístico a ser explorado. O Balneário Cristo Rei, às margens do Rio Paranapanema, na divisa com São Paulo, é uma das apostas da administração. O acesso atual é feito pela Estrada Cristo Rei, com 25 dos 57 quilômetros pavimentados.

“Vamos trabalhar para pavimentar todo o trecho e levar a infraestrutura necessária para desenvolver o balneário. Com o apoio do Governo do Estado, pretendemos implantar uma prainha, nos moldes das existentes em Porto Rico e Porto São José”, afirmou o prefeito.

No setor aéreo, Paranavaí receberá investimentos de R$ 30 milhões do Governo Federal, por meio da Infraero, para melhorias no Aeroporto Regional. O projeto prevê a construção de um novo terminal de passageiros, instalação de balizamento noturno, sinalização e sistemas de aproximação de precisão (PAPI).

“Temos a certeza de que esta será uma região muito próspera no futuro próximo. Paranavaí será referência no Paraná e no Brasil pela qualidade de vida oferecida à população”, concluiu o prefeito Mauricio Gehlen.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí