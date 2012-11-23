Paranavaí é destaque no Prêmio Band Cidades Excelentes e é reconhecida em Qualidade de Vida no IGMA 2025

Na noite de ontem, quarta-feira (22/10), Paranavaí foi reconhecida entre as cidades mais desenvolvidas do Paraná no Prêmio Band Cidades Excelentes - IGMA 2025, cerimônia realizada no Teatro Regina Vogue, em Curitiba. A premiação, que é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Aquila, mede a eficiência e a qualidade de vida nos municípios brasileiros.

O Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) avalia as cidades em seis pilares fundamentais: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Paranavaí conquistou o 2º lugar na principal categoria de Qualidade de Vida, entre os municípios com até 100 mil habitantes, destacando-se pelos avanços em gestão, infraestrutura e políticas públicas voltadas ao bem-estar da população.

Durante a solenidade, o prefeito Maurício comemorou o reconhecimento e reafirmou o compromisso com o desenvolvimento da cidade. “Este prêmio é o reflexo do trabalho sério que temos feito com dedicação e responsabilidade. É um reconhecimento a toda equipe da prefeitura, aos servidores públicos e, principalmente, à população de Paranavaí, que acredita em nossa cidade e nos ajuda a construir um futuro melhor. Receber este destaque estadual mostra que estamos no caminho certo, mas também renova nossa motivação para seguir avançando. Vamos continuar trabalhando com entusiasmo para que Paranavaí alcance, a cada dia, novos patamares de qualidade de vida", disse.

O Prêmio Band Cidades Excelentes é considerado uma das principais iniciativas de reconhecimento à boa gestão pública no Brasil e tem como base indicadores oficiais e dados públicos. Com a conquista, Paranavaí consolida sua posição entre os municípios mais bem avaliados do Paraná em governança e qualidade de vida.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí