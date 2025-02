Paranavaí do futuro: programa municipal moderniza e otimiza serviços públicos

Integrar tecnologia ao desenvolvimento social, econômico e ambiental é um dos pilares do Programa Cidade Inteligente, uma iniciativa promovida pelo Sebrae e pela Itaipu ParqueTec. Com esse propósito, o município de Paranavaí aderiu ao programa e criou o Comitê de Desenvolvimento, responsável por impulsionar a modernização da cidade.

Na última semana, servidores e secretários municipais se reuniram para definir as ações tecnológicas para 2025. O objetivo é aprimorar a gestão pública e tornar Paranavaí um exemplo de inovação e sustentabilidade.

“Com a implementação do Programa Cidade Inteligente, Paranavaí avança rumo a uma cidade mais moderna, segura e sustentável. A iniciativa reforça nosso compromisso com o bem-estar da população. Também estamos interagindo com todas as secretarias para tornar os processos mais ágeis, otimizando o atendimento aos munícipes. A desburocratização do serviço público é essencial e deve ser cada vez mais aprimorada”, destacou Kaká Scarabelli, secretário de Desenvolvimento Econômico.

A coordenadora do programa, Andreia Vieira, ressalta que a iniciativa busca transformar Paranavaí em um modelo de inovação e desenvolvimento urbano sustentável. O programa visa integrar tecnologia e práticas sustentáveis ao cotidiano da população, gerando avanços na infraestrutura, segurança, mobilidade e qualidade de vida.

“Os desafios são constantes, e Paranavaí tem priorizado soluções tecnológicas para enfrentar essas demandas. O sucesso das primeiras etapas do programa demonstra que a cidade está no caminho certo para se tornar referência em inovação para outras cidades do Paraná e do Brasil”, afirmou Andreia.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí