Paranavaí é 4º lugar no Brasil em qualidade de atendimento pré-natal

Paranavaí celebra mais uma importante conquista na área da saúde. O município alcançou o 4º lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios no indicador “Atendimento Pré-Natal”, um reconhecimento que destaca a qualidade e eficiência dos serviços prestados às gestantes da cidade. O levantamento, que analisa 404 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, utiliza dados do DataSUS.

O prefeito Mauricio Gehlen comemorou o resultado e ressaltou o compromisso da gestão municipal com a saúde materno-infantil. “Essa colocação é motivo de orgulho, pois reflete o trabalho contínuo e dedicado de toda a equipe de saúde para garantir que todas as gestantes tenham acesso a um pré-natal humanizado, seguro e eficiente.”

A secretária municipal de Saúde, Andreia Vilar, também celebrou a conquista e enfatizou os investimentos estratégicos realizados para aprimorar o atendimento às gestantes. “O avanço nessa área se deve a investimentos em infraestrutura, capacitação dos profissionais e ampliação dos serviços de saúde nos últimos anos, garantindo consultas regulares, exames de qualidade e orientações essenciais para uma gestação saudável.”



O atendimento pré-natal é fundamental para garantir a saúde da mãe e do bebê, prevenindo complicações e permitindo o diagnóstico precoce de possíveis problemas. O reconhecimento no ranking reforça que Paranavaí está no caminho certo e motiva a continuidade de aprimoramentos no setor.



“Nosso compromisso é garantir que todas as mulheres de Paranavaí tenham uma gestação segura, acolhedora e bem assistida, promovendo cada vez mais qualidade de vida para as famílias de nossa cidade”, finalizou a secretária.



