Paranavaí é incluída no Mapa do Turismo Brasileiro pelo Ministério do Turismo

O Município de Paranavaí recebeu nesta semana a confirmação do Ministério do Turismo da inclusão da cidade no “Mapa do Turismo Brasileiro”, conforme Portaria nº 271/2019. Paranavaí há muito tempo tentava se inserir no mapa turístico nacional e finalmente conseguiu a certificação.

Paranavaí foi inserida como região turística de corredores das águas e contava com 8 empresas no setor que geram atualmente 83 empregos. “Nós estávamos com apenas três empresas cadastradas, porém, esse número vem subindo bastante. Percebemos que o sistema estava desatualizado e corremos atrás para poder cadastrar todas as empresas do setor de turismo de Paranavaí. Hoje, já estamos com 23 empresas cadastradas e outras 50 na iminência de finalizarem os cadastros”, disse o diretor de Turismo, Rafael Pilonetto.

Para o diretor de Turismo, esse é apenas um dos passos que o município está dando para fortalecer o setor. “Estar cadastro no Ministério do Turismo e ter essa certificação é apenas o começo, pois com isso, agora teremos mais facilidade para captar recursos a serem investidos neste setor. A tendência agora é que o município cresça cada vez mais no turismo”, afirmou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí