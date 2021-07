Paranavaí é o 9º município do Estado com melhor saldo na geração de empregos em maio

Pelo quinto mês consecutivo, Paranavaí registrou saldo positivo na geração de empregos e aparece como o 9º município do Estado com melhores resultados no mês de maio. As informações divulgadas pelo Ministério da Economia através do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) apontam que o município teve 773 admissões e 559 demissões que geraram um saldo positivo de 214 empregos.

Com o saldo positivo, no mês de maio Paranavaí aparece à frente de municípios de mesmo e até maior porte, como Cianorte (saldo de +158), Campo Mourão (saldo de +96), Ponta Grossa (saldo de +46) e Londrina (saldo de -138).

Dos cinco setores geradores de empregos em Paranavaí, quatro apresentaram saldo positivo no mês de maio. O setor que mais cresceu foi o da agropecuária, com saldo de +93 empregos. Em seguida aparecem os setores do comércio (+79), serviços (+40) e construção civil (+11). Apenas o setor da indústria teve saldo negativo no mês (-9).

No acumulado do ano, Paranavaí também apresenta número positivo. De janeiro a maio foram 4.157 admissões e 3.33 demissões, um saldo de 824 empregos gerados em 2021. Esse resultado coloca Paranavaí na 26ª posição entre os municípios do Paraná que mais geraram empregos este ano.

“Os resultados nos deixam muito otimistas com relação a recuperação gradativa da economia em Paranavaí. Em maio de 2020, por exemplo, nosso saldo de empregos foi negativo (-94) e o acumulado dos primeiros cinco meses do ano passado também foi bastante ruim (saldo de -366). Números positivos como este são um alívio e reforçam a ideia de que a nossa economia está mostrando sua força. Esperamos seguir nesse ritmo para que nossa cidade supere essa crise e retome o ciclo de desenvolvimento”, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Emanuel Rodrigues.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí