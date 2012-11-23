Paranavaí é reconhecida como cidade empreendedora em evento estadual do Sebrae

Paranavaí foi destaque no PRacelerar 2025 – Encontro Estadual de Ambiente de Negócios promovido pelo Sebrae/PR, que reuniu representantes de diversas cidades do Paraná em Foz do Iguaçu. O evento abordou temas como sustentabilidade, inteligência de dados e o uso da inteligência artificial na gestão pública, com foco no fortalecimento de políticas de apoio às micro e pequenas empresas.

Durante o encontro, o município foi reconhecido em duas frentes. Uma das homenagens foi direcionada ao trabalho da Agente de Desenvolvimento Municipal. A outra destacou os avanços obtidos na implantação e aplicação de políticas públicas voltadas ao empreendedorismo local, consolidando Paranavaí como referência em desenvolvimento econômico.

“Temos uma equipe comprometida, que entende a importância de investir no empreendedorismo como base do desenvolvimento. Esses reconhecimentos mostram que a cidade está no rumo certo e que a dedicação da nossa gestão está dando resultados concretos”, ressaltou o prefeito Mauricio Gehlen

Segundo Andréa Alves Vieira, Agente de Desenvolvimento Municipal, o reconhecimento é reflexo de um esforço conjunto entre gestão pública, setor produtivo e instituições locais. “Esse reconhecimento é resultado de um trabalho coletivo e contínuo. Paranavaí tem buscado, com constância, criar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, e esses avanços agora estão sendo vistos e valorizados em nível estadual”, afirmou.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Kaká Scarabelli, o destaque recebido reforça que as ações implementadas têm surtido efeito na prática. “Ser reconhecido como um município empreendedor é um sinal claro de que estamos no caminho certo. Esses prêmios são importantes, mas o mais valioso é ver como as ações que implementamos estão gerando impacto real na vida das pessoas e das empresas da nossa cidade”, destacou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí