Paranavaí está entre os 20 municípios mais competitivos do Sul do Brasil

Paranavaí conquistou um importante reconhecimento ao figurar entre os 20 municípios mais competitivos da região Sul do Brasil em 2024. Segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), a cidade ocupa a 20ª colocação entre os municípios da região Sul e está na 57ª posição no ranking nacional.

“Esses dados revelam que Paranavaí continua em um ritmo acelerado de crescimento e transformação. A gestão do ex-prefeito Carlos Henrique Rossato Gomes também merece reconhecimento. O nosso compromisso é assegurar ainda mais qualidade de vida para as pessoas, com mais saúde, educação, segurança, empregos e lazer. É isso que queremos para o presente e o futuro da cidade”, afirmou o prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen.



O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Kaká Scarabelli, também comemorou os resultados. Para ele, o bom desempenho reforça o acerto das políticas públicas. “Com inovação, qualidade de vida e empreendedorismo, Paranavaí se tornará cada vez mais uma referência no Brasil”, destacou.



O Ranking de Competitividade dos Municípios analisa cidades brasileiras com mais de 80 mil habitantes, utilizando 65 indicadores organizados em 13 pilares temáticos, como saúde, educação, segurança, sustentabilidade fiscal, inovação, meio ambiente, entre outros. Esses pilares são agrupados em três grandes dimensões: economia, sociedade e instituições.



A classificação nacional de Paranavaí coloca o município à frente de 18 capitais brasileiras, como Palmas (65º), Campo Grande (86º), Fortaleza (96º), Goiânia (124º), Cuiabá (143º), Teresina (154º), João Pessoa (157º), Salvador (188º), Manaus (191º), Maceió (199º), São Luís (202º), Aracaju (208º), Rio Branco (216º), Natal (226º), Porto Velho (261º), Belém (264º), Macapá (335º) e Boa Vista (357º).

Segundo Carla Marinho, do CLP, a competitividade dos municípios está ligada à capacidade de gestão pública eficiente. “Isso significa desenhar políticas baseadas em dados, com uso racional de recursos, a partir de diagnósticos e indicadores claros. Cada vez mais, as decisões precisam ser tomadas com base em informações, não em opiniões”, explicou.

O ranking de 2024 também revelou que, entre os 100 primeiros colocados, 96 estão nas regiões Sul e Sudeste. O top 10 inclui duas cidades paranaenses: Curitiba (7º) e Maringá (9º). A liderança nacional é de Florianópolis (SC), seguida por São Paulo (SP) e Vitória (ES).

