Paranavaí está entre os 30 municípios com melhor Índice de Gestão e Governança no Esporte no Paraná

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva (IPIE) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) sobre o Índice de Gestão e Governança no Esporte (IGGE-M) mostrou mais uma vez porque Paranavaí é destaque no cenário estadual.

Com a nota de 7,267, considerada “Muito alta”, Paranavaí ficou na 27ª colocação dentre os 399 municípios participantes. A pesquisa está sendo realizada em todo o país, mas em sete estados os resultados já foram fechados. Entre todos os municípios destes sete estados (Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe), Paranavaí aparece na 41ª posição.

O IGGE-M é uma medida síntese pensada para resumir o grau de maturidade em gestão e governança pública nos municípios brasileiros no que se refere ao esporte com base nas informações preenchidas pelos gestores esportivos municipais.

As perguntas dirigidas aos municípios dizem respeito a diferentes dimensões do que pode ser considerado fundamental para a boa gestão e governança pública na área do esporte. Para a composição do índice, os dados foram agrupados em quatro dimensões: natureza do órgão público que faz a gestão do esporte no município; pessoas; planejamento; e transparência e controle social.

“Mais do que comparar e ranquear os municípios, o IGGE-M busca oferecer parâmetros objetivos para que os municípios possam entender sua atual condição no que diz respeito a gestão e governança do esporte e quais os quesitos que podem ser melhorados. E claro, tudo isso tem como finalidade oferecer um melhor serviço na área de esporte aos munícipes”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Rafael Octaviano.

As tomadas de decisões, segundo o secretário, são técnicas. “Hoje, realizamos pesquisas sobre motivos para a prática de exercícios físicos e uso das ATI’s, além de utilizar indicadores de outras pesquisas como essa do Inteligência Esportiva para tomar decisões baseadas em evidências. Dessa forma, conseguimos minimizar a velha ‘política de almoxarifado’, coletamos, analisamos, interpretamos os dados e alimentamos o sistema com novas ações”, explica Rafael.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí