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Paranavaí está entre os primeiros municípios do Brasil na emissão do Cadastro Imobiliário Brasileiro

Publicado em 30 de Maio de 2026

  

Paranavaí está entre os municípios mais avançados do país na implantação do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter) e na emissão do Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB). O município foi o 4º do Brasil a emitir o documento e o primeiro do Paraná a concluir a integração cadastral junto à Receita Federal.

Atualmente, cerca de 53.715 unidades imobiliárias já estão integradas ao sistema nacional, número que representa aproximadamente 98% dos imóveis cadastrados no município.

O Cadastro Imobiliário Brasileiro funcionará como uma identificação nacional única para os imóveis do país, semelhante ao que o CPF representa para as pessoas físicas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, a implantação do Sinter e do CIB faz parte de uma exigência nacional vinculada à modernização cadastral e à Reforma Tributária. Todos os municípios brasileiros deverão estar adequados até 31 de dezembro de 2026.

“Unificar informações territoriais, fiscais e cadastrais em uma base nacional integrada, permite mais segurança e agilidade nos processos relacionados aos imóveis. Os municípios que não realizarem a adequação poderão enfrentar dificuldades relacionadas à integração de sistemas e ao recebimento de transferências voluntárias da União”, comentou o secretário municipal de Fazenda, Rafael Cargnin.

No futuro, documentos fiscais, cadastros imobiliários, projetos e processos relacionados a obras deverão obrigatoriamente conter o número do CIB. A integração também permitirá maior compartilhamento de dados entre municípios, cartórios, Receita Federal e demais órgãos públicos.

Em Paranavaí, o trabalho começou ainda em 2022, antes mesmo de grande parte dos municípios brasileiros iniciarem o processo de implantação. A integração foi conduzida pelos servidores municipais Silvana Cristina Viotto e Fernando Henrique Elerbrock de Albuquerque, responsáveis pela celebração do convênio junto à Receita Federal e pela implantação técnica do sistema no município.

“O trabalho exigiu adequação cadastral, integração de sistemas e alinhamento técnico com as exigências da Receita Federal. Paranavaí conseguiu se antecipar e hoje já possui praticamente todo o cadastro imobiliário integrado ao sistema nacional”, declarou Silvana.

Albuquerque afirmou que o avanço coloca o município em posição de referência no Paraná. “A implantação do Sinter e do CIB representa uma mudança importante na forma como os imóveis serão identificados e administrados no país. Paranavaí iniciou esse processo cedo e conseguiu alcançar um índice de integração muito elevado”, disse o servidor.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí






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