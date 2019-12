O Ministério da Economia divulgou nesta quinta-feira (19/12) os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao mês de novembro. Paranavaí fechou o 7º mês consecutivo com saldo positivo e aparece entre as 30 cidades do Estado que mais geraram empregos no último mês.

Em novembro, Paranavaí registrou 685 admissões com carteira assinada e 649 demissões, o que significa a geração de 36 novos postos de trabalho. Com esse saldo, o município é hoje o 29º colocado no ranking do Paraná entre os maiores gerados de emprego. O resultado deixou Paranavaí à frente de cidades igual e até de maior porte, como Campo Mourão (+26), Londrina (-21), Cianorte (-29) e Cascavel (-71).

No acumulado do ano (de janeiro e novembro de 2019), Paranavaí abriu 672 novos postos de trabalho com carteira assinada, resultado de 8.454 admissões contra 7.782 demissões. O saldo coloca o município em 17º no ranking do Estado, considerando o

acumulado do ano, à frente de cidades como Campo Mourão (25º), Apucarana (28º), Cianorte (32º), Umuarama (38º) e Paranaguá (57º).

“Com a chegada das festas de fim de ano, a expectativa para o Caged de dezembro é de que o saldo positivo aumente ainda mais, com a abertura das vagas temporárias. É importante que o trabalhador esteja atento às oportunidades de qualificação profissional para que possa ter mais oportunidade de ser efetivado ao fim do contrato temporário”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel Rodrigues.

Situação no país – Pelo oitavo mês consecutivo, o Brasil tem saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. O saldo positivo de 99.232 vagas de trabalho é resultado de 1.291.837 admissões e 1.192.605 desligamentos no período. No acumulado do ano, foram criados 948.344 empregos com carteira assinada. O Caged ainda traz um estoque total de empregos de 39,3 milhões, superior aos 38,7 milhões registrados em novembro de 2018. Outro destaque é a modalidade de trabalho intermitente, que teve mais de 11 mil contratações no mês.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí