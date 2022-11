Paranavaí ganha um novo ponto turístico: o Balneário Cristo Rei

Pode parecer que não, mas Paranavaí possui alguns pontos turísticos que são desconhecidos por boa parte da população. A missão do município é mudar essa história, por isso, obras para melhorar o acesso até o Balneário Cristo Rei estão sendo executadas.

A primeira fase já foi finalizada e melhorou consideravelmente o acesso ao balneário. “Fizemos a readequação da estrada, drenagem, elevação do leito da estrada, cascalhamento, caixas de contenção de água, sinalização de trânsito, rampa para desembarque de barcos e plantio de mais de duas mil árvores nativas. Foi uma grande obra com a participação de diversas secretarias para deixar o local acessível para todos”, explica o secretário de Agricultura, Tarcísio Barbosa.



Balneário Cristo Rei





Com a finalização da primeira etapa da obra, já é possível usufruir do local para banho e passeio de barco. “As pessoas podem ir ao balneário e desfrutar de um belo ponto turístico que temos bem perto de nós”, completa Tarcísio.

Na segunda fase da obra, estão sendo assentados blocos sextavados no trecho que liga a PR-557 ao Balneário Cristo Rei. “São mais de 12 km de pavimentação até as margens do Rio Paranapanema em uma obra de mais de R$ 11 milhões. Essa conquista só foi possível graças a parceria entre o município e o Governo do Estado, além da intervenção do deputado Tião Medeiros”, ressalta o prefeito KIQ.

Além da pavimentação da estrada, a segunda fase da obra também vai levar ao local nova iluminação, banheiro público e uma casa que servirá como módulo para equipes de segurança e fiscalização. “Após a segunda fase, será possível acampar, pois haverá infraestrutura adequada. Neste momento, a liberação é para uso da prainha para banho e passeio de barco. Além disso, não será permitido qualquer tipo de construção no local”, finaliza KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí