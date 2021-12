Paranavaí garante R$ 29 milhões para execução de obras

O município de Paranavaí recebeu nesta quarta-feira (29/12) a aprovação de um financiamento para execução de diversas obras pela cidade. Por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), um programa da Caixa Econômica Federal, serão R$ 29 milhões em investimentos.

O contrato foi assinado nesta quarta, no gabinete municipal, sob a presença do prefeito em exercício, Pedro Baraldi; o prefeito licenciado, Delegado KIQ; os vereadores Leônidas Fávero, Luis Paulo Hurtado e Amarildo Costas; secretários municipais e representantes da Caixa.

Os recursos serão distribuídos da seguinte forma: R$ 10 milhões para construções no Centro Cívico; R$ 8,5 milhões para pavimentação; R$ 5 milhões para a reforma do terminal rodoviário; R$ 5 milhões para a 2a etapa de reforma do IBC; e R$ 500 mil para construção de um ecoponto.

“Tudo isso só é possível graças ao trabalho fantástico da nossa equipe econômica, que ano após ano mantém o município em ótimas condições. Destacamos que com os recursos de pavimentação vamos transformar o Distrito Industrial. Finalmente, teremos ruas pavimentadas, com galeria e que vão tornar o local ainda mais atrativo para os empresários”, ressalta o prefeito em exercício, Pedro Baraldi.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí