Paranavaí inaugura nova sede da Secretaria de Fomento Econômico e lança espaço voltado à inovação

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Fomento Econômico e Inovação (Sefom), inaugurou, nesta quinta-feira (30), a nova sede da secretaria, localizada na Rua Amapá, nº 1.800, no Centro. A cerimônia contou com a presença do prefeito, de secretários municipais e de representantes do setor produtivo e marcou o início de uma nova etapa das políticas de desenvolvimento econômico do município, com a implantação do Laboratório de Empreendedorismo e Inovação (Labe), espaço criado para apoiar empreendedores, microempreendedores, startups e profissionais na criação e no desenvolvimento de novos negócios. O investimento total foi de R$ 231 mil.

A nova estrutura foi planejada para modernizar o atendimento oferecido pelo município e ampliar a conexão entre o poder público, empreendedores, universidades, instituições de apoio e o ecossistema de inovação. O espaço funcionará como um hub central para estimular a chamada nova economia, reunindo iniciativas voltadas à tecnologia, às cidades inteligentes, à criatividade e à transformação de ideias em negócios viáveis e competitivos.

Segundo o secretário municipal de Fomento Econômico e Inovação, Kaká Scarabelli, o Labe representa uma mudança na forma como o município pretende apoiar os empreendedores.

“A proposta é ir além do desenvolvimento econômico tradicional. Queremos oferecer um ambiente em que o empreendedor encontre orientação, conexão e oportunidades para transformar uma ideia em um negócio. O Labe nasce justamente para aproximar pessoas, conhecimento, inovação e mercado”, destacou Kaká.

O laboratório também irá oferecer capacitações e mentorias nas áreas de gestão, marketing e inovação, além de orientação para a formalização de negócios, elaboração e modelagem de projetos, modernização de empresas tradicionais, captação de recursos e utilização de novas tecnologias, aproximando empreendedores de instituições como o Sebrae, universidades e potenciais investidores.

Outro serviço que será disponibilizado é a orientação sobre programas municipais de incentivo, como o Fomento Pvai, que oferece acesso a crédito a partir de 1% ao mês. O Labe também estará integrado às ações de incentivo ao turismo, por meio do Turismo SA, que prevê a realização de feiras e a potencialização dos ativos turísticos do município, além do apoio ao desenvolvimento da indústria paranavaiense por meio do Comitê da Indústria.

Durante a inauguração, o prefeito de Paranavaí, Maurício Gehlen, destacou que a nova estrutura representa um investimento estratégico na capacidade do município de gerar oportunidades, fortalecer empresas e preparar Paranavaí para novos desafios econômicos.

“Estamos criando condições para que o empreendedor tenha mais apoio, menos burocracia e mais acesso às ferramentas necessárias para crescer. Investir em inovação é investir no futuro da cidade, na geração de empregos, na criação de novos negócios e no fortalecimento da nossa economia”, afirmou o prefeito.

O Labe funcionará de portas abertas na nova sede da Sefom, como um balcão unificado para ações relacionadas ao empreendedorismo e à inovação. O atendimento será realizado por uma equipe técnica especializada da secretaria, preparada para atuar com foco na inovação, na desburocratização e no suporte aos empreendedores.

A nova sede também contará com um espaço de coworking, pensado para funcionar de forma colaborativa e rotativa. O ambiente disponibilizará internet, mesas de trabalho e climatização para empreendedores, startups e profissionais autônomos que desejam desenvolver projetos, ampliar sua rede de contatos e buscar novas parcerias. A proposta é estimular o networking e permitir que os usuários compartilhem experiências e oportunidades enquanto recebem o suporte oferecido pela Prefeitura.

O espaço será disponibilizado gratuitamente por meio do programa WorkVai, que terá, em breve, um edital para selecionar os empreendedores que poderão utilizar a estrutura.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí