Paranavaí institui oficialmente a Semana Municipal de Incentivo à Cultura Hip Hop

Paranavaí passa a reconhecer oficialmente uma das maiores expressões culturais urbanas do mundo. Foi sancionada pelo prefeito Mauricio Gehlen a Lei Municipal n.º 5.592/2026, originada do Projeto de Lei n.º 031/2026, de iniciativa do vereador professor Carlos Alberto João, que institui a Semana Municipal de Incentivo à Cultura Hip Hop no calendário do município a ser celebrada, anualmente, na semana do dia 11 de agosto.

Para o autor da proposta, a instituição da semana representa um importante avanço no reconhecimento da diversidade cultural presente no município.

"O Hip Hop vai muito além da música. É um movimento de expressão, identidade, inclusão social e formação cidadã. Ao instituirmos essa semana no calendário oficial, reconhecemos sua contribuição para a cultura e para a juventude de Paranavaí", destacou o vereador professor Carlos.

A nova legislação tem como objetivo valorizar o Hip Hop como manifestação artística, cultural e social, reconhecendo sua contribuição para a promoção da cidadania, da inclusão social e do protagonismo juvenil. Durante a semana comemorativa poderão ser desenvolvidas, de forma voluntária e colaborativa, apresentações de rap, dança urbana, grafite, batalhas de rima, saraus, oficinas, palestras e outras atividades educativas voltadas à cultura urbana.

Na justificativa do projeto, o parlamentar ressalta que o Hip Hop é um movimento cultural consolidado mundialmente, composto por diferentes manifestações artísticas, como o rap, o breaking, o grafite, o DJing e a poesia, exercendo papel relevante na formação cidadã, na inclusão social e na valorização da juventude.

A escolha da semana do dia 11 de agosto faz referência ao marco histórico do nascimento do movimento Hip Hop. Em 11 de agosto de 1973, no bairro do Bronx, em Nova York, o DJ jamaicano Kool Herc realizou uma festa considerada o ponto de partida do Hip Hop como movimento cultural organizado, reunindo elementos que deram origem ao rap, ao breaking e ao DJing.

Hoje presente em todos os continentes, o Hip Hop é reconhecido internacionalmente como uma importante ferramenta de inclusão, educação, participação social e transformação de realidades. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) também reconhece a relevância das expressões culturais urbanas como patrimônio da diversidade cultural e da criatividade humana, valores representados pelo movimento em diferentes países.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí