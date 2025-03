Paranavaí lança Escola de Saúde Pública para capacitação contínua de servidores

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), oficializou nesta sexta-feira (7/3) a criação da Escola de Saúde Pública de Paranavaí (ESAP). O documento foi assinado no Gabinete Municipal pelo prefeito Mauricio Gehlen, que destacou o ato como um marco para a saúde pública municipal.

A iniciativa tem como principal objetivo capacitar continuamente os servidores da saúde, garantindo um atendimento mais humanizado e eficiente para a população. Para isso, a ESAP contará com a parceria da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e da Unifatecie, instituições que auxiliarão na formação dos profissionais.

De acordo com a secretária de Saúde, Andreia Vilar, os treinamentos serão realizados mensalmente, com a primeira turma iniciando em 21 de março.

“Vamos investir continuamente na qualificação dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo a integração entre ensino, pesquisa e assistência. A ESAP vem para estruturar processos de educação permanente, com metodologias inovadoras e parcerias estratégicas com instituições renomadas”, explicou.

O prefeito Mauricio Gehlen reforçou a importância do projeto para o fortalecimento do sistema de saúde do município e destacou que a iniciativa servirá como modelo para outros municípios.

“Unir duas universidades nessa iniciativa nos enche de orgulho. A saúde pública é um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade, e garantir um atendimento de excelência passa, necessariamente, pela valorização e capacitação de nossos servidores. Paranavaí dá hoje um passo importante para um sistema de saúde mais forte, inovador e preparado para os desafios do futuro.”

A diretora do campus de Paranavaí da Unespar, Maria Antonia Ramos Costa, ressaltou o impacto da ESAP na formação dos profissionais da saúde. “Essa escola será um ambiente de formação, estudo e pesquisa, preparando os servidores para enfrentar os desafios da saúde com conhecimento, inovação e compromisso com a qualidade.”.



UBS's terão fechamento parcial durante treinamentos - O diretor de Gestão em Saúde, João Bruno, explicou que, durante as tardes de capacitação, que normalmente ocorrerão às sextas-feiras, conforme cronograma previamente definido pela Secretaria de Saúde, algumas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) terão serviços temporariamente interrompidos para que os servidores possam participar dos treinamentos.

O cronograma dos serviços interrompidos será divulgado antecipadamente pela Secretaria de Saúde, permitindo que os munícipes possam se programar e, se necessário, buscar atendimento em outras UBS’s em pleno funcionamento.

“Os atendimentos essenciais de enfermagem, odontologia e consultas médicas que forem impactados poderão ser realizados na UBS mais próxima que esteja aberta. Já os serviços agendados seguirão normalmente, sem prejuízo aos pacientes”, explicou João Bruno.

“Quando uma UBS de um bairro específico estiver com serviços interrompidos para capacitação, o recomendado é que o munícipe procure atendimento na UBS mais próxima”, acrescentou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí