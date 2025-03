Paranavaí moderniza gestão urbana com veículo de captação de imagens em 360º

O município de Paranavaí deu mais um passo à frente em inovação. A cidade agora conta com um veículo equipado com uma câmera de alta resolução, capaz de registrar imagens em 360º. O anúncio foi feito pelo prefeito Mauricio Gehlen, acompanhado dos secretários Rafael Cargnin (Fazenda) e Kaká Scarabelli (Desenvolvimento Econômico, Turismo e Comunicação), além de servidores municipais.

Atualmente, Paranavaí oferece um serviço gratuito no Portal Geo Cidadão, que permite acessar imagens da cidade. O portal pode ser acessado pelo link: https://paranavai.ctmgeo.com.br/geo-view/index.ctm

A novidade é que também serão exibidas imagens aéreas feitas por drones em 360º. A diretora de Geoprocessamento da cidade, Silvana Viotto, explicou que a atualização será realizada anualmente, trazendo mais precisão e detalhes.

“Essa novidade é fruto de uma parceria com a empresa CTMGEO, contratada para a execução do serviço. As imagens começaram a ser captadas em fevereiro de 2025, com previsão de conclusão até o fim do mês. Com essa nova contratação, a administração municipal passará a atualizar essas imagens anualmente. As que estão disponíveis hoje no site são de 2019 e 2023”, afirmou Silvana.

Inclusão de novas áreas - Uma das grandes novidades é a inclusão da área rural de Piracema, que até então não possuía imagens.

Serão realizados aproximadamente 80 km² de aerolevantamento, abrangendo todas as ruas da cidade e dos distritos de Mandiocaba, Graciosa, Sumaré, Deputado José Afonso (Quatro Marcos) e Piracema.

Qual é a importância? - A atualização das imagens do Sistema de Informações Geográficas (SIG) municipal será um suporte essencial para a eficiência da gestão pública, o planejamento urbano e a tomada de decisões com base em dados atuais e precisos.

“Manter a base cartográfica do município sempre atualizada alinha as informações territoriais à realidade, promovendo transparência, eficiência e aprimoramento dos serviços públicos oferecidos à população”, destacou Silvana.

Entre os principais benefícios da atualização estão:

- Justiça fiscal: atualização do cadastro imobiliário e correta tributação dos imóveis.

- Infraestrutura e mobilidade: elaboração de projetos de transporte, saneamento e iluminação pública.

- Meio ambiente: monitoramento de áreas de risco, desmatamento e ocupações irregulares.

- Segurança pública: identificação de áreas vulneráveis e planejamento de ações preventivas e emergenciais.

“A manutenção de uma base geográfica atualizada permite um mapeamento preciso da realidade municipal, tornando a gestão pública mais eficiente em diversas áreas. No planejamento e ordenamento urbano, possibilita a organização territorial e o controle da ocupação do solo”, concluiu Silvana.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí