Paranavaí projeta receita de R$ 2,6 bilhões entre 2026 e 2029

A Câmara Municipal de Paranavaí, em parceria com a Prefeitura, realizou audiência pública para apresentar o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026.

De acordo com o contador da Secretaria da Fazenda Pública de Paranavaí, a receita global estimada entre 2026 e 2029 é de R$ 2,6 bilhões. A maior parte dos recursos virá de transferências correntes (mais de R$ 1,3 bilhão) e receitas tributárias próprias (R$ 701,3 milhões). Também estão previstas receitas de capital, como operações de crédito e alienações de bens.

As despesas seguirão o mesmo volume da arrecadação. Para 2026, a previsão de receita e despesa do Executivo é de R$ 546,8 milhões.

Entre os principais programas de governo previstos no PPA, destacam-se os investimentos nas seguintes áreas: Educação, com R$ 657,9 milhões; Saúde, com R$ 525 milhões; Previdência Social, com R$ 378,8 milhões; Desenvolvimento Social e Cidadania, com R$ 108,5 milhões; Desenvolvimento Urbano, com R$ 107,2 milhões; Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, com R$ 98,7 milhões; e Segurança Pública e Trânsito, com R$ 84 milhões, além de outras áreas contempladas.

Além disso, durante a apresentação, foram destacadas diversas obras em andamento como: a pavimentação com blocos intertravados no Cristo Rei, construção do ambulatório médico de especialidades, reforma e ampliação da Escola Municipal Jayme Canet e da Unidade Básica de Saúde do São Jorge, reforma da Casa da Cultura e construção do Centro do Autista.

A LDO 2026 traz as metas e prioridades do governo para o ano seguinte, além de estabelecer regras para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Dentre os pontos da LDO, estão o limite de 15% para créditos adicionais, a programação financeira, reserva de contingência de até 2% da receita corrente líquida, e diretrizes sobre pessoal, encargos e benefícios fiscais.

A apresentação completa pode ser acessada pelo facebook e youtube da Câmara.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí