Paranavaí realiza caminhada de conscientização pelo fim da violência contra a mulher

Representantes do poder público, entidades, lideranças e a comunidade participaram, na manhã desta quarta-feira, 22 de julho, da 4.ª edição da Caminhada do Meio-Dia. A ação, promovida pela Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, reforçou a importância da conscientização e do enfrentamento à violência contra a mulher em Paranavaí.

A concentração aconteceu na Banca do Tanaka, na região central da cidade. Em seguida, os participantes percorreram a Rua Getúlio Vargas, na área Central, até a Prefeitura de Paranavaí, carregando faixas e cartazes com mensagens de respeito, igualdade e incentivo à denúncia de qualquer tipo de violência.

A mobilização faz parte de uma campanha estadual realizada em diversos municípios paranaenses, com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de enfrentar a violência de gênero, fortalecer a rede de proteção às mulheres e ampliar o debate sobre a garantia de direitos.

De acordo com o prefeito de Paranavaí, Mauricio Gehlen, a caminhada representa o compromisso coletivo do município no enfrentamento à violência contra a mulher.

"É gratificante ver uma mobilização dessa magnitude com um objetivo tão importante quanto este. Em nosso município, contamos com uma ampla rede de apoio às mulheres e, hoje, mostramos que a união em torno de uma causa tão importante pode fazer a diferença. Sabemos da importância de estarmos aqui e, por isso, precisamos cobrar justiça e reforçar que a violência contra a mulher não pode ser aceita", disse o prefeito.

A diretora de Políticas Públicas para Mulheres, Eliane Maia, ressaltou que a caminhada representa um importante instrumento de conscientização e mobilização social em Paranavaí.

"Mais do que uma caminhada, este é um momento de união da comunidade em defesa da vida das mulheres. Precisamos fortalecer a informação, incentivar as denúncias e mostrar que nenhuma mulher está sozinha", destacou Eliane.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Mulher e Família, Letícia Leziane, é importante mostrar que Paranavaí possui uma ampla rede de atendimento às vítimas e que o acolhimento é realizado de forma humanizada e integrada.

"Nosso compromisso é garantir atendimento humanizado, proteção e acesso aos serviços para todas as mulheres que precisarem. A prevenção também passa pela conscientização da população e pelo fortalecimento das políticas públicas. Por isso, queremos dizer que estamos aqui para ajudar, acolher as vítimas e oferecer todo o suporte de que elas necessitarem", explicou a secretária.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí