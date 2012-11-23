Paranavaí recebe R$ 119 milhões para modernização da infraestrutura urbana

A cidade de Paranavaí, no Noroeste do Estado, foi contemplada nesta quinta-feira (12/3) com um pacote de investimentos voltado à infraestrutura urbana, com destaque para iluminação pública. Os anúncios somam R$ 119,4 milhões, sendo R$ 100 milhões vinculados à renovação da concessão da Sanepar e R$ 19,4 milhões para a substituição da iluminação convencional por luminárias de LED. Os recursos foram anunciados durante a visita do governador Carlos Massa Ratinho Junior à 54ª ExpoParanavaí.

O governador comentou sobre os benefícios para a segurança e meio ambiente com o investimento em iluminação em LED. “Nós teremos aqui todos os postes da cidade com luz em LED, trazendo uma iluminação mais moderna, trazendo mais segurança e deixando a cidade mais bonita. E claro, também com sustentabilidade, porque é uma iluminação que gasta menos energia. Isso baixa o custo para a prefeitura e contribui com o meio ambiente”, disse.

A iniciativa de modernização do sistema com tecnologia LED está em fase de licitação e deve contribuir para maior eficiência energética e reforço da segurança em vias e espaços públicos da cidade.

“Nós temos um programa chamado Ilumina Paraná, o maior programa de transformação elétrica e de iluminação que nós temos no Brasil. Chegamos a marca de 70% dos municípios já com essa mudança da iluminação tradicional para a iluminação elétrica. A lâmpada em LED gasta menos energia e deixa o bairro mais iluminado”, comentou o secretário de Cidades, Guto Silva, que também elencou os benefícios para a segurança pública.

“Além de economizar o recurso público, a iluminação traz benefícios nos números de indicadores de segurança pública do Paraná. Conseguimos reduzir o feminicídio, a violência contra a mulher e o vandalismo. Então, além de melhorar o ambiente da cidade, dar uma cara nova à cidade, a iluminação traz segurança. É um ato de dignidade e respeito com a população”, disse o secretário.

RENOVAÇÃO COM SANEPAR – O aporte da Sanepar de R$ 100 milhões resulta da conclusão das discussões sobre a renovação contratual, por meio de um acordo judicial. A prefeitura de Paranavaí tem autonomia para direcionar este valor conforme demandas locais. O acordo também garante a continuidade da prestação dos serviços da Sanepar em Paranavaí até 2048.

O prefeito Maurício Gehlen, de Paranavaí, celebrou os investimentos estaduais e projetou o destino do aporte financeiro do acordo com a Sanepar. “Nós estamos muito felizes porque é um dia histórico para a cidade de Paranavaí. Os investimentos demonstram que o Governo do Estado acredita no nosso município e dá uma demonstração muito grande sobre o quanto Paranavaí representa para o Estado do Paraná.”, disse.

“Esses investimentos da Sanepar são muito importantes. Nós vamos realocar esse recurso e aplicar em uma pavimentação de uma avenida muito importante da cidade. E as lâmpadas de LED é para dar segurança para o nosso município e deixá-lo ainda mais bonito”, projetou o prefeito.

Como resultado do planejamento feito para a nova concessão, a Sanepar prevê investir mais de R$ 372 milhões em Paranavaí até 2048 – valor extra aos R$ 100 milhões anunciados nesta quinta. O investimento será feito em ações voltadas à manutenção do atendimento com água tratada e na ampliação do sistema de esgotamento sanitário.

Com os investimentos da Sanepar, a meta é alcançar a universalização do serviço de esgoto, com cobertura de 90% da população de Paranavaí até 2048. Atualmente, o índice de atendimento é de 83%. Hoje, a cidade tem mais de 41 mil famílias atendidas com água tratada e 35 mil com serviço de coleta e tratamento de esgoto.

Os investimentos futuros têm como prioridade a ampliação da rede coletora de esgoto, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade econômica e social. Também estão previstos empreendimentos para acompanhar o crescimento urbano, com a implantação de novos loteamentos, expansão do comércio e aumento da população.

Nos últimos anos, a Sanepar já investiu cerca de R$ 50 milhões em obras e melhorias no sistema de Paranavaí. As intervenções incluíram ampliação de reservatórios de água tratada, como o Santos Dumont, além de melhorias operacionais nos sistemas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto. Atualmente, a cidade é atendida por mais de 589 mil metros de redes de abastecimento.

Na área social, Paranavaí também conta com 1.900 moradias incluídas no programa Água Solidária, da Sanepar, que oferece tarifa reduzida de aproximadamente 80% para famílias de baixa renda. Para participar, é preciso ter renda de até meio salário mínimo por pessoa, imóvel residencial de até 70 metros quadrados e consumo de até 2.500 litros por pessoa ao mês.

VISITA À EXPOPARANAVAÍ – O anúncio dos recursos foi realizado durante a visita do governador à 54ª edição da ExpoParanavaí, feira agropecuária consolidada como um espaço estratégico para aprendizado, troca de experiências e networking. No evento, o público circula por estandes, acompanha palestras, workshops e painéis, além de participar de rodadas de negócios. De acordo com a Sociedade Rural do Noroeste do Paraná (SRNP), a dinâmica da feira promove a integração entre produtores rurais, trabalhadores do campo, estudantes e a comunidade em geral.

Também foi anunciado nesta quinta (12) investimentos de R$ 17,9 milhões na pavimentação de três estradas rurais de Paranavaí: A estrada Ravi Duti (R$ 8,3 milhões), estrada Cristo Rei (R$ 6,7 milhões) e a estrada Rota do Queijo (R$ 2,9 milhões).

PRESENÇAS – Também participaram da solenidade os secretários estaduais da Agricultura e Abastecimento, Marcio Nunes; da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; da Saúde, Beto Preto; do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo; o chefe de gabinete da Governadoria, Darlan Scalco; o subchefe da Casa Civil, Lúcio Tasso; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Anibelli Neto, Luís Corti, Soldado Adriano José e Doutor Leônidas; o presidente da Associação dos Municípios do Noroeste do Paraná (Amunpar) e prefeito de Mirador, Fabiano Travian; os presidentes da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná, Mario Lourenço de Almeida Filho, e da Câmara de Vereadores de Paranavaí; Carlos Augusto; o vice-prefeito Pedro Baraldi; e demais autoridades.

Fonte: Agência Estadual de Notícias