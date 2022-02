Paranavaí recebe 12 novos veículos para o programa Estratégia Saúde da Família

O município de Paranavaí recebeu um importante reforço para melhorar ainda mais os atendimentos de saúde. No último sábado, dia 5 de fevereiro, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve em Paranavaí para efetuar a entrega de 51 novos veículos destinados ao programa Estratégia Saúde da Família (ESF). Paranavaí foi contemplado com 12 veículos.

No total, o valor de investimento da Secretaria de Estado da Saúde foi de R$ 1,7 milhão. Todos os 28 municípios da 14ª Regional de Saúde de Paranavaí foram contemplados. Além da renovação de frota, os municípios da região também receberam a liberação de R$ 13.920.000, destinada a aquisição de equipamentos para a Atenção Primária, transporte sanitário, reformas e demais obras na região.

"Esse esforço do Estado representa o maior investimento e renovação de frota da história do programa em seus mais de 20 anos. Um resultado que somente foi possível graças a defesa do nosso governador Ratinho Júnior pela regionalização da saúde e fortalecimento dos atendimentos em todo o Paraná", comentou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“Os veículos serão de suma importância para as equipes ESF, tendo em vista que auxiliarão nos atendimentos domiciliares, propiciando um cuidado humanizado e acessível aos pacientes que por alguma limitação não tem condições de se deslocar até a UBS”, ressaltou o prefeito KIQ.

A secretária de Saúde de Paranavaí, Andréia Vilar, reforça que as UBS não estavam sem veículos. “Tínhamos os veículos necessários, porém, eles eram antigos e por conta do uso constante, já apresentavam defeitos mecânicos de forma recorrente acarretando em prejuízo nos atendimentos diretos ao público no âmbito domiciliar. Estes novos veículos são muito bem-vindos e farão uma grande diferença em nosso município”.

As Unidades Básicas de Saúde que serão contempladas com os novos veículos serão: São Jorge, Coloninha, Três Conjuntos, Campo Belo, José Eloy, Celso Konda, Panorama, Jaraguá, Morumbi, Morumbi Rural, Graciosa e Sumaré.

Estiveram na solenidade de entrega dos veículos os deputados estaduais Tião Medeiros e Adriano José; prefeitos da região Amunpar; vereadores de Paranavaí; e secretários municipais.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí