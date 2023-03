Paranavaí recebe certificado de adesão ao SUASA-SUSAF

O município de Paranavaí recebeu uma notícia de que vai impactar positivamente o comércio local. O certificado de adesão do município ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (SUASA-SUSAF-PR) foi entregue pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) para a equipe Secretaria de Agricultura na última semana.

O SUASA-SUSAF tem como objetivo a integração de forma sistêmica, horizontal e descentralizada dos serviços de inspeção municipais e que leva em consideração parâmetros técnicos, métodos de controle e autocontroles e boas práticas de fabricação, visando a garantia da qualidade, sanidade, inocuidade e identidade dos produtos comercializados no estado.

Para os estabelecimentos, a principal vantagem é a ampliação da área de comercialização de seus produtos, uma vez que, mesmo estando registrado no Serviço de Inspeção Municipal (SIM/POA), ele poderá comercializar em todo o território estadual.

“Essa é mais uma conquista que deve ser comemorada. Começamos um trabalho muito importante lá atrás, em 2018, quando houve a troca de gestão. Começamos criando o SIM/POA e hoje possuímos o certificado do SUASA-SUSAF. Agora, fazemos parte de um seleto grupo, pois apenas 22 dos 399 municípios do Paraná possuem esse certificado”, enalteceu o secretário de Agricultura de Paranavaí, Tarcísio Barbosa.

Atualmente, Paranavaí atende cerca de 20 estabelecimentos, entre agroindústrias e pequenas fábricas de produtos de origem animal, através do SIM/POA. Com o SUASA-SUSAF, o município e os produtores terão vantagens como: a geração de empregos e renda, uma vez que os estabelecimentos, com uma perspectiva de venda maior, tendem a aumentar sua produção e consequentemente necessitam de mais mão de obra.

“É um trabalho conjunto e que precisa ser exaltado, pois exigiu muito trabalho de toda a equipe. Agradeço, especialmente, os veterinários responsáveis pelo SIM/POA em Paranavaí: Marcelo Schmitz de Oliveira e João Cézar Varotto. Estamos felizes com mais este reconhecimento”, finaliza Tarcísio.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí