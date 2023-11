Paranavaí recebe dois prêmios de empreendedorismo em evento estadual

O município de Paranavaí mais uma vez foi destaque no quesito empreendedorismo. Durante o Encontro Estadual do Sebrae/PR, que foi realizado com o objetivo de promover políticas públicas de desenvolvimento econômico, Paranavaí recebeu dois prêmios.

O evento aconteceu entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, em Foz do Iguaçu, e reuniu integrantes de comitês de desenvolvimento territoriais e municipais, lideranças dos setores público e privado, e agentes de desenvolvimento com foco na troca de experiências, no fomento e no incentivo a agendas ligadas ao ambiente de negócios.

No último dia de evento, alguns municípios e territórios receberam o reconhecimento por utilizar em sua metodologia de trabalho o Índice de Desenvolvimento do Ambiente de Negócios do Território e do Município para identificar os integrantes dos programas Cidade Empreendedora e Território Empreendedor, que alcançaram altos níveis em ações voltadas ao acesso a mercados e a crédito, associativismo, educação empreendedora, inovação, liderança e governança, políticas públicas, simplificação e desburocratização.

Paranavaí foi contemplado com ambos os prêmios: Cidade Empreendedora e Território Empreendedor. Representando o município, participou do evento a Agente de Desenvolvimento e coordenadora dos Comitês municipal e territorial, Andréa Alves Vieira, e o Procurador-Geral do município, Benjamim Marçal Costa.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí