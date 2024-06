Paranavaí recebe prêmio Prefeito Amigo da Criança

Paranavaí é uma cidade Amiga da Criança. A premiação aconteceu nesta semana, em Brasília, e contou com a presença de uma equipe da gestão do prefeito KIQ, de Paranavaí, liderada pelo prefeito em exercício, Pedro Baraldi. A sétima edição do programa premiou gestões que avançaram significativamente nas políticas e indicadores relacionados à infância e à adolescência.

O prêmio Prefeito Amigo da Criança foi criado em 1996 e tem o objetivo de mobilizar, valorizar e apoiar tecnicamente as prefeitas e os prefeitos que assumem a criança e o adolescente como prioridade na gestão municipal, desenvolvendo políticas públicas e planos de ação voltados à defesa e efetivação de seus direitos. Para isso, o programa ajuda na avaliação da realidade de cada cidade e na identificação de prioridades de ação. Ao mesmo tempo, promove o diálogo entre os municípios e avalia, ao fim de cada gestão, os resultados atingidos, reconhecendo e premiando os esforços dos gestores municipais no cumprimento de seus objetivos.

O prêmio reconhece os melhores 100 municípios brasileiros no desenvolvimento de gestão em defesa e proteção da criança e do adolescente, nas áreas de educação, saúde, assistência social e segurança alimentar. Do Paraná, além de Paranavaí, receberam o troféu, apenas os municípios de Cascavel e Prudentópolis.

“Esse é um reconhecimento de todo o esforço que o município de Paranavaí tem feito para melhorar o atendimento às crianças, principalmente nas áreas de educação, saúde e assistência social. Temos atendimento às mães desde o pré-natal, oferta de vagas na educação infantil, os índices de educação alcançados são ótimos e tudo isso faz com que fiquemos, num universo de mais de 5 mil municípios no Brasil, entre os 100 melhores. É uma grande conquista de toda gestão do prefeito KIQ e deve ser comemorada, principalmente pelos servidores que tanto se dedicam”, ressaltou Pedro Baraldi.

Também estiveram no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, a secretária municipal de Assistência Social, Maria Dêis Ferreira Klososki, e o diretor do Centro da Juventude, Valmir Trentini.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí