O Brasil e o mundo se despedem essa semana do “Rei do Futebol”, o famoso ex-atacante da seleção brasileira de futebol, Edson Arantes do Nascimento – o Pelé. O que pouca gente sabe é que na década de 1970, o Rei Pelé esteve em Paranavaí, visitando a loja Casas Felipe. O relato sobre a visita está registrado e catalogado no Museu Histórico, Antropológico e Etnográfico de Paranavaí, em um vídeo de entrevista gravado com o empresário Geraldo Felippe (in memorian).



Paranavaí recebeu visita do Rei Pelé na década de 1970



Em sua entrevista, o empresário contou que no ano de 1974 comprava muitos televisores da marca Phillips em São Paulo para revender em suas lojas. “Um dia um viajante me perguntou se eu gostaria de trazer o Pelé para Paranavaí, que ele já estava no fim da carreira e seria o maior acontecimento do Norte do Paraná. Então eu fui para São Paulo comprar mais televisores e o dono da RQ Colorado chamou o Pelé para estar lá. Que cara batuta! Ele era muito gente. Conversa vai, conversa vem, acertamos a vinda dela para uma visita a Paranavaí e às minhas outras lojas em Cascavel e Paranavaí. Ele desceu de avião em Cascavel na hora certinha. Tive que mandar fechar as portas da loja por causa do tumulto de gente. De lá nós viemos para Paranavaí, onde oferecemos um almoço para o Pelé no Rotary. Ele me chamou para vir no avião dele. A imprensa da região toda estava especulando, querendo saber se tinha chegado, se tinha vindo. Quando descemos do avião, o Pelé pegou no meu braço e um repórter veio correndo, perguntando o que ele estava achando da nossa cidade. O Pelé, muito brincalhão, respondeu: Mas espera aí rapaz, eu ainda estou descendo aqui no aeroporto, nem cheguei na cidade ainda”, contou.

Geraldo enfatizou que, ao chegar na loja Casas Felipe, na Rua Getúlio Vargas, “a rua estava entupida de gente. Descemos do carro para entrar na loja, aquela multidão, portas fechadas na loja e todo mundo gritando: Pelé! Pelé! Pelé! Porque ele já era conhecido no mundo inteiro. Ao entrar na loja fomos cumprimentar as autoridades e a primeira pessoa que eu apresentei foi o bispo, Dom Benjamim, que gostava muito do Pelé. Eles fizeram piada sobre um jogo entre o São Paulo e o Santos que tinha acontecido no dia anterior, e o Pelé já foi logo dizendo: Mas, bispo, o que o senhor quer que eu faça se o juiz deu o pênalti? Eu não pedi pra ele”.

Durante a visita a Paranavaí Pelé atendeu as autoridades, a família Felippe, tirou fotos, deu autógrafos. “Ele atendeu a todos com muita humildade. Não fez discurso, porque nem precisava né. Almoçamos no Rotary e de lá fomos para Maringá. Mas, depois daquele dia, Paranavaí virou um fato e motivo de especulação, de gente comentando que o Pelé era dono ou sócio da Casas Felipe. E eu pensava: Ô, coisa boa! Deixa o povo falar. Porque assim eu venderia mais, né?”, finalizou seu Geraldo aos risos.

Considerado um dos maiores atletas de todos os tempos, no ano 2000 Pelé foi eleito Jogador do Século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) e foi um dos dois vencedores conjuntos do prêmio Melhor Jogador do Século da FIFA. No mesmo ano, também foi eleito Atleta do Século pelo Comitê Olímpico Internacional. O Rei faleceu na última quinta-feira, dia 29 de dezembro, vítima de falência múltipla de órgãos em decorrência da progressão de um câncer de cólon.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí