Paranavaí reconhece legado do oncologista Paulo Hoff na luta contra o câncer

O oncologista, pesquisador e professor doutor Paulo Marcelo Gehm Hoff recebeu, na última sexta-feira (15), no anfiteatro da Ordem dos Advogados do Brasil, o Título de Cidadão Benemérito de Paranavaí, a mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo, em reconhecimento a extraordinária contribuição do médico à ciência, à pesquisa e ao tratamento do câncer no Brasil e no mundo.

A solenidade reuniu autoridades, familiares, profissionais da saúde e convidados, em uma noite histórica para Paranavaí, que reverenciou um de seus filhos mais ilustres e uma das maiores referências da oncologia contemporânea.

Autor da homenagem, Lucas Barone destacou o significado do reconhecimento concedido ao médico. “Paranavaí presta hoje uma homenagem a um homem que dedicou sua vida a salvar vidas, promover esperança e levar o nome da nossa cidade aos maiores centros médicos do mundo. O Dr. Paulo representa excelência, humanidade e inspiração para as futuras gerações”, afirmou.

O presidente da Câmara, vereador Carlos Augusto Pereira de Lima, ressaltou o impacto humano da trajetória do homenageado. “O senhor transformou conhecimento em esperança e ciência em cuidado com as pessoas. Paranavaí sente-se honrada por reconhecer alguém que se tornou luz para tantas famílias nos momentos mais difíceis”, declarou.

O prefeito Mauricio Gehlen destacou o orgulho da cidade pela trajetória construída pelo médico. “O Dr. Paulo é motivo de orgulho para Paranavaí e exemplo para esta geração e para as futuras. Esta honraria eterniza o reconhecimento de uma cidade que acompanha, com admiração, sua contribuição para a medicina e para a vida humana”, disse.

Já o deputado estadual Leônidas Fávero Neto enfatizou a relevância internacional da atuação do oncologista. “Alcançar excelência na profissão já é algo grandioso, mas o senhor foi além: tornou-se referência mundial no tratamento do câncer e símbolo de esperança para milhares de famílias. Paranavaí reconhece hoje não apenas o médico brilhante, mas o homem que colocou seu talento a serviço das pessoas”, atestou.

Em um dos momentos mais emocionantes da cerimônia, Paulo Hoff relembrou as origens e o vínculo afetivo com a cidade natal. “Ser homenageado na cidade onde você nasceu é algo profundamente especial. É como ser abraçado pelas próprias raízes”. Em seguida, recordou momentos da infância na Escola Cirandinha, os passeios pela praça, a primeira vez em que observou um microscópio no Laboratório Oswaldo Cruz, em que seu pai era sócio, e as amizades construídas ao longo da vida, com menção especial às famílias Donida e Costa Monteiro. Ao final, emocionou o público ao afirmar: “Minha família deixou Paranavaí há muitos anos, mas Paranavaí nunca nos deixou”.

Encerrando a programação da noite, o médico também ministrou a palestra enriquecedora “A evolução do tratamento do câncer e a realidade brasileira”, na qual compartilhou conhecimentos sobre os avanços da oncologia, os desafios enfrentados pela medicina no país e as perspectivas futuras para o tratamento da doença, proporcionando ao público um momento de grande aprendizado e reflexão.

Fonte: Câmara Municipal de Paranavaí