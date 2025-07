Paranavaí se torna referência em regularização fundiária dos distritos industriais e promove encontro regional sobre o tema

No dia 11 de agosto, Dia do Advogado, Paranavaí vai sediar o 1º Encontro de Procuradorias Jurídicas e Promotorias do Ministério Público da Região Amunpar. O evento será realizado no auditório da OAB de Paranavaí, localizado na Rua Professora Neuza Cascão Borba, nº 1635, a partir das 13h.

O destaque do encontro será o case de sucesso de Paranavaí na regularização de imóveis públicos localizados nos distritos industriais. A cidade se tornou referência na região por ter realizado esse processo de forma organizada e em conformidade com a nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21), garantindo segurança jurídica para empresas, incentivo a investimentos e fortalecimento da economia local.

A programação contará com palestras e painéis com especialistas em Direito Administrativo, Urbanístico e Ambiental. Serão discutidas experiências práticas e soluções jurídicas que podem servir de modelo para outros municípios.

O evento é gratuito e voltado a procuradores municipais da região, promotores e advogados interessados no tema.

Para participar, basta preencher o formulário disponível no site: https://forms.gle/VNRTEJgifNkSrCV38

PROGRAMAÇÃO:

13h – Abertura com autoridades

13h30 às 15h30 – Panorama da Lei 14.133/21 e relatos de desafios enfrentados pelos municípios

15h30 – Coffee break

16h às 17h30 – Apresentação de soluções e boas práticas jurídicas

17h30 às 18h – Encerramento com representante do Ministério Público

O encontro é promovido pela Procuradoria Geral do Município de Paranavaí e pela Promotoria do Patrimônio Público.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí