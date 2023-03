Paranavaí solicita ao Governo do Estado a instalação de um Colégio Agrícola

O prefeito KIQ esteve nesta segunda-feira (13/3), em Curitiba, para uma série de importantes reuniões para o futuro de Paranavaí. Acompanhado do deputado federal Tião Medeiros, o primeiro compromisso foi para tratar sobre a instalação de um colégio agrícola na cidade.

Foram duas reuniões durante o dia: a primeira, na Secretaria de Estado da Educação, com o secretário Roni Miranda Vieira; a segunda, na Secretaria de Estado de Administração e Previdência, com o secretário Elisandro Pires Frigo. Participaram também das reuniões o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), Natalino de Souza; e o vereador Delcides Pomin.

“Viemos pedir que o estado faça um estudo de viabilidade para instalação de um colégio agrícola em Paranavaí e fomos muito bem recebidos. Um colégio agrícola funciona em período integral e os alunos já saem prontos para trabalhar com agricultura e pecuária. Queremos abrigar uma unidade dessa em Paranavaí e torna-la uma referência em todo o estado”, disse o prefeito KIQ.

As reuniões foram intermediadas pelo deputado federal Tião Medeiros, que articulou o encontro entre o prefeito KIQ e representantes do Governo do Estado. “O Tião Medeiros foi deputado estadual por dois mandatos e tem boa relação com o governo. Sua liderança e participação será essencial para essa conquista”, enalteceu KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí