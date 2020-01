Talvez algumas pessoas ainda não saibam, mas Paranavaí tem atualmente seis feiras livres em funcionamento durante a semana. “Temos comerciantes cadastrados participando das feiras livres de terça a domingo em diferentes bairros da cidade. Quem quiser comprar produtos frescos, direto do produtor, pode fazer isso visitando uma das feiras”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel Rodrigues.

De terça a quinta-feira, as feiras livres acontecem das 13h30 às 18h na Vila Operária (terça-feira), no Jardim São Jorge (quarta-feira) e no Jardim Ipê (quinta-feira). Na sexta-feira acontece a tradicional Feira da Lua, na Praça dos Pioneiros, a partir das 15h. E aos sábados e domingos tem a Feira do Produtor (sábado, na Praça dos Pioneiros) e a Feira Livre do Centro (domingo).



Confira os locais e horários de cada Feira Livre em Paranavaí:

Terça-feira (das 13h30 às 18h)

Vila Operária – Rua João Graff Schreiber, entre as ruas Martin Luther King e Vereador José de Souza Leite

Quarta-feira (das 13h30 às 18h)

Jardim São Jorge – Praça do Mercado Modelo, Rua Leodegário Gomes Patriota

Quinta-feira (das 13h30 às 18h)

Jardim Ipê – Rua José Dantas de Lima, entre as ruas Altino da Silva Azeredo e Wladislau Gaida

Sexta-feira (a partir das 15h)

Feira da Lua – Praça dos Pioneiros

Sábado (das 06h às 12h)

Feira do Produtor – Praça dos Pioneiros

Domingo (das 06h às 12h)

Centro – Rua Pará, entre as ruas Antônio Felipe e Serafim Afonso Costa

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí