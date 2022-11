Paranavaí tem garantido mais de R$ 200 milhões para obras nos próximos anos

Paranavaí já tem definido os principais investimentos para os próximos anos. Com mais de R$ 200 milhões em obras em praticamente todas as áreas, o município vai dar mais um passo rumo ao desenvolvimento, planejado minuciosamente pela atual administração.

Somente na área de infraestrutura, estão previstos aproximadamente R$ 49 milhões de investimento. A prioridade será a pavimentação, recape e drenagem, que contará com investimento de pouco mais de R$ 40 milhões com obras nos jardins Simone, Renascer, Distrito de Graciosa, marginais da Avenida Heitor Furtado e Rua Guerino Pomin.

Outra obra de infraestrutura importante será a pavimentação e duplicação da Avenida Beira da Mata, que vai ligar o Jardim Monte Cristo até a Avenida Rio Grande do Sul. Sua função principal será desafogar o trânsito da Rua Guerino Pomin e do Jardim Monte Cristo, interligando o Jardim Oásis e o novo Centro Cívico. Serão mais de R$ 8 milhões de investimento.

Falando em Centro Cívico, o município vai dar início a uma série de obras no Jardim Oásis. Nas intermediações de onde será a nova Prefeitura e demais prédios do novo Centro Cívico, a Prefeitura vai executar obras de iluminação pública e entre outras. Somando os investimentos no Centro Cívico, a previsão de investimento para estas obras é de mais de R$ 53 milhões.

Na saúde, serão mais de R$ 32 milhões em investimentos. A principal obra ficará por conta da construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), um centro ambulatorial de diagnóstico e orientação terapêutica de alta resolutividade em especialidades médicas, com ênfase nas necessidades da rede básica. A construção do ambulatório terá investimento de mais de R$ 26 milhões. Além disso, estão previstas reformas e ampliações em, pelo menos, cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade.

Na educação, as escolas municipais e centros municipais de educação infantil serão modernizados com reformas e ampliações. Quatorze instituições de ensino do município passarão por reformas e/ou ampliações. Também há a previsão de construção de uma escola de dois pavimentos no Jardim Oásis, além do CMEI Cecília Giovine. Somando todas as obras, a previsão é de investimento de mais de R$ 47 milhões.

Na área do Meio Ambiente, haverá a construção de um ecoponto e reformas em alguns parques da cidade. Porém, a grande obra será o novo Vila Park Buracão, que além de pôr fim a um problema histórico da cidade, vai dar lugar a um novo espaço de lazer de alta qualidade. Serão pouco mais de R$ 10 milhões em investimentos.

No esporte, o município vai investir R$ 7,4 milhões na reforma do campo do Jardim São Jorge, na implantação de um complexo esportivo no Distrito de Sumaré, em mais uma etapa de reforma do Ginásio do Noroestão.

No Aeroporto Municipal Edu Chaves, o município vai investir R$ 3 milhões para que haja o balizamento noturno de aeronaves e a reforma do saguão do aeroporto.

A nova sede da Secretaria de Proteção à Vida, Patrimônio Público e Trânsito, e da Guarda Municipal, também já está na previsão para 2023. Também será construído o novo Terminal Rodoviário, melhorando a vida das pessoas que usam o transporte coletivo de Paranavaí. O investimento deve ser de aproximadamente R$ 10 milhões.

A cultura terá investimentos de mais de R$ 7 milhões para construção do Centro de Eventos Cultural e compra de equipamentos. Outra obra será a revitalização da Casa da Cultura e Museu Histórico, Antropológico e Etnográfico de Paranavaí.

“Já temos recursos garantidos para boa parte destas obras, principalmente na área de infraestrutura, saúde e educação. Uma outra parte destes recursos precisa de aprovação de um novo financiamento. Vamos pleitear uma nova série de investimentos, através do Finisa, para realização destas obras”, afirma o prefeito KIQ.

O município também aguarda o investimento de outros órgãos, como a construção da nova sede do Fórum e do Ministério Público. “Sabemos que nos próximos anos o Centro Cívico será uma realidade. Essa obra vai mudar a estrutura da cidade e vai criar uma onda de desenvolvimento. Queremos Paranavaí no mesmo patamar das grandes cidades do Brasil”, finaliza KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí