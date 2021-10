O município de Paranavaí recebeu recentemente a notícia de que foi um dos contemplados no programa “Laboratório de Inovação: incentivo à produção, à disponibilidade, ao acesso e ao consumo de frutas, legumes e verduras”. O processo de avaliação e habilitação para o edital de chamamento público foi realizado pelo Ministério da Saúde.



Paranavaí tem projeto de promoção à saúde selecionado pelo Laboratório de Inovação





Ao todo foram recebidas 87 inscrições, mas apenas 10 iniciativas com maior pontuação (cinco em cada eixo temático) foram escolhidas. Os projetos serão apresentados no Diálogo Nacional do Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras (FLV) no Brasil, previsto para os dias 6 e 8 de dezembro de 2021.

O eixo 1: produção, armazenamento, distribuição, processamento e comercialização de frutas, legumes e verduras. E o eixo 2: consumo de frutas, legumes e verduras, promoção e proteção de ambientes alimentares saudáveis. Paranavaí foi contemplado no eixo 2, com o programa “programação ao consumo de frutos”. O projeto atingiu 80 pontos, mesma pontuação dos outros quatro projetos selecionados. O projeto foi desenvolvido com base no trabalho do Programa de Tratamento de Obesidade (PMTO).

O Laboratório de Inovação: incentivo à produção, à disponibilidade, ao acesso e ao consumo de frutas, legumes e verduras integra a agenda de trabalho do Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras, instituído pela Organização das Nações Unidas.

É uma iniciativa conjunta entre o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Promoção da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer (INCA), a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e o Centro de Excelência Contra a Fome (WFP).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí