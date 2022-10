Paranavaí tem projetos da Comunicação e da Cultura selecionados na 10ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná

Os projetos “Comunicação – linguagem conectada”, da Secretaria Municipal de Comunicação, e “Suruquá produtora pública de audiovisual”, da Fundação Cultural de Paranavaí, estão entre as iniciativas mais bem avaliadas e concorrem ao Prêmio Gestor Público do Paraná (PGP-PR) de 2022. Entre as 196 iniciativas inscritas na 10ª edição do PGP-PR, os projetos da Comunicação e da Cultura ficaram entre os 42 premiados na fase de seleção da Comissão Julgadora.

“Estamos muito contentes com esse reconhecimento do trabalho incansável das nossas equipes. Estar entre as melhores iniciativas do Estado do Paraná só nos confirma que estamos trabalhando certo, buscando sempre inovar e facilitar o acesso à informação e à cultura para a população”, destacam os secretários Américo de Castro (Comunicação) e Rafael Torrente (Cultura).

Neste ano de 2022, o tema proposto para o Prêmio Gestor Público Paraná foi “Energia Sustentável: garantia do amanhã”. A ideia foi destacar projetos que contribuam para o aumento e melhoria do fornecimento e distribuição de energia, além de outras iniciativas de todas as áreas de governo, como educação, habitação, saúde, meio ambiente, cultura, comunicação, etc.

O Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR) é uma iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (SINDAFEP) e tem como objetivo valorizar os projetos de administração pública que sejam inovadores, criativos e que tragam desenvolvimento para a sociedade. A cerimônia oficial das premiações está marcada para o dia 22 de novembro, em Curitiba.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí