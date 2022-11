Paranavaí terá a maior e mais elaborada decoração de natal da história em 2022

O município de Paranavaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, finalizou recentemente contrato para decoração de natal da cidade neste ano. Com o maior investimento já feito na história, diversos pontos da cidade serão decorados a partir dos próximos dias.

“Os últimos anos foram difíceis por conta da pandemia. Gostaríamos de fazer algo especial neste ano para que a população curta bastante a cidade. Vamos focar em pontos de maior circulação de pessoas e locais turísticos. Temos certeza que Paranavaí vai ficar muito bonita, enfeitada e teremos um clima muito propício para atrair mais turistas e aquecer nossa economia”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Carlos Emanuel.

O município está investindo pouco mais de R$ 1,5 milhão para a decoração natalina e de fim de ano que terá duração de novembro até janeiro. Pontos a serem enfeitados na cidade: Praça Portugal; Praça do Japão; Praça do Avião; Praça dos Pioneiros; Praça da Xícara; Estádio Municipal; Paço Municipal; Lago do Parque Ouro Branco; Parque Ouro Branco; Casinha do Papai Noel na Casa do Meio Ambiente, no Parque Ouro Branco; e Praça do Teatro Municipal.

“A decoração vai movimentar o nosso comércio, atraindo pessoas de toda a região. Estamos investindo no natal de Paranavaí com a intenção de atrair mais consumidores, mais pessoas para as visitações e mais turistas para a nossa cidade. A gente sabe que onde tem turista, ali tem consumo”, finalizou Carlos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí