Paranavaí terá redução de mais de 36% na tarifa de esgoto

A partir desta quinta-feira, dia 31 de agosto, a Prefeitura de Paranavaí abre um processo de Consulta Pública sobre a nova Licitação de serviços de saneamento do município. Através da resposta de um questionário, é possível dar sugestões ou tirar dúvidas sobre os itens do Edital. A Consulta Pública é gratuita, aberta à participação de toda a população e ficará disponível no site da Prefeitura, através do link https://paranavai.atende.net/cidadao/pagina/saneamento, até o dia 30 de setembro.

“O contrato entre a Sanepar e o município terminou e, ao invés de pegar a alternativa mais fácil, que era fazer a renovação automática, o município resolveu contratar uma empresa de consultoria para fazer um estudo detalhado de toda a situação do saneamento em Paranavaí. Contratamos então a FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), a mesma que avalia o preço médio dos veículos novos e seminovos no país, para levantar tudo que seria necessário fazer, como fazer e quanto precisaria ser investido abrirmos esta nova licitação para a concessão do direito de exploração dos serviços de saneamento nos próximos 35 anos. Agora estamos lançando uma Consulta Pública de 30 dias; depois será feita uma Audiência Pública; e, na sequência, será iniciado o Processo Licitatório que revelará qual será a empresa responsável pelo serviço em Paranavaí”, explica o prefeito KIQ.

Ainda segundo o prefeito, a nova Licitação está sendo elaborada com três condições obrigatórias de benefício direto à população e aos cofres públicos municipais. “A primeira é que a empresa vencedora da Licitação precisa oferecer um desconto de, no mínimo, 36% na tarifa de esgoto para a população. A segunda condição é o compromisso da empresa vencedora do pleito de entregar 100% de rede de esgoto em toda a área urbana de Paranavaí e distritos nos primeiros 5 anos de contrato. E o terceiro ponto é o repasse de um valor de outorga de R$ 100 milhões, que serão disponibilizados em Recursos Livres para que o município possa investir na cidade”, frisa KIQ.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí