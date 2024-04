Paranavaí terá vagas de motos exclusivamente para idosos

A Pare Fácil, empresa responsável pelo estacionamento rotativo em Paranavaí, deu início nesta semana a implantação das vagas de idosos nas vagas de motos. O serviço está sendo realizado fora do horário de expediente comercial para não atrapalhar o trânsito, bem como não interditar o uso do estacionamento pelos demais motociclistas.

Um idoso com a credencial nas vagas exclusivas tem a gratuidade de duas horas do estacionamento rotativo. Devido a muitos pedidos dos usuários, o município solicitou à empresa responsável pela operação do Estacionamento Rotativo que providenciasse vagas exclusivas para os idosos para as motocicletas.

Buscando garantir o direito a todos os idosos, as vagas implantadas serão de uso exclusivo para o titular da credencial, devendo ser disposta de maneira visível no painel da motocicleta. No total, serão 48 vagas que foram escolhidas para facilitar a mobilidade dos idosos.

Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), de 2023, a frota de motocicletas no Brasil chegou a 32,3 milhões, sendo um dos principais meios de transporte da população. O uso de motocicletas pelos idosos vem crescendo consideravelmente devido à sua praticidade e economia.

