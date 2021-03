Paranavaí teve saldo positivo de 242 empregos em fevereiro

Paranavaí mais uma vez se destaca na geração de empregos no mês de fevereiro, segundo dados do Ministério da Economia. As informações divulgadas pelo Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) aponta que o município teve 1.002 admissões e 760 demissões que geraram um saldo positivo de +242 empregos.

Somando janeiro e fevereiro de 2021, Paranavaí conta com saldo positivo de 388 empregos gerados. Neste mês de fevereiro, o setor de serviços foi o que apresentou melhor resultado, com saldo de +87. Logo em seguida, o setor de comércio também se destacou com saldo positivo de 56 empregos gerados.

“Vivemos muitas dificuldades com a pandemia de Covid-19, mas felizmente Paranavaí dá sinais de recuperação. Ao longo dos últimos meses, tivemos saldos positivos e, neste mês, conseguimos mais uma vez. O saldo positivo de 388 empregos só neste ano nos deixa felizes e mostra que há esperança para o futuro. Esperamos que com o passar das semanas nossa cidade possa melhorar cada vez mais, assim, o setor econômico volte a ficar aquecido para o bem de todos”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Emanuel.

Com 41,6 mil empregos formais em fevereiro, Paraná lidera no Sul e é o 3º do País

O Paraná foi o estado da Região Sul e o terceiro do País que mais abriu postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Foram 41.616 vagas, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira (30) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão ligado ao Ministério da Economia.

O resultado é saldo de 146.014 admissões e 104.398 demissões e significa uma alta de 70% em relação ao obtido em janeiro, quando foram criadas 24.342 vagas no Estado. Já quando comparado com o mesmo período do ano passado, o acréscimo é de 68%.

No Brasil, apenas São Paulo (128.505 vagas) e Minas Gerais (51.939) apresentaram desempenho superior no mês passado. Em relação aos estados vizinhos, Santa Catarina finalizou fevereiro com saldo positivo de 33.994 admissões. Já o Rio Grande do Sul terminou com 29.587 contratações. Com isso, o Paraná se consolida também como terceiro principal polo gerador de empregos do País em 2021.

“Um resultado extremamente positivo, que confirma a expansão da atividade econômica no Estado”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Mesmo diante de um momento tão delicado, com praticamente todas as atenções voltadas para o enfrentamento à pandemia, o Paraná se sobressai na geração de empregos e reforça a condição de ser uma das principais locomotivas do País”, afirmou.

O resultado paranaense representa 10,3% do total de empregos abertos pelo País em fevereiro (401.639). Sozinho, o saldo positivo do Paraná é superior também ao de três das quatro outras regiões brasileiras – Nordeste (40.864), Centro-Oeste (40.077) e Norte (12.337). Área mais populosa do País, o Sudeste abriu 203.213 vagas, enquanto os três estados do Sul colaboraram com 105.197 empregos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí / Agência Estadual de Notícias