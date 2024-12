Paranavaí vai abrigar nova Usina de Triagem Mecanizada para atender municípios do CICA

A região Noroeste está em festa com a assinatura de um importante documento, realizada nesta segunda-feira (2/12). A Itaipu Binacional e o Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental (CICA) oficializaram um convênio para a implantação de uma Usina de Triagem Mecanizada (UTM) de resíduos em Paranavaí, o que beneficiará todos os 19 municípios integrantes do Consórcio.

A UTM será instalada em uma área de 10 mil metros quadrados, ao lado do aterro sanitário de Paranavaí, e contará com uma infraestrutura completa, incluindo um barracão moderno, área administrativa e equipamentos de alta tecnologia para triagem e movimentação dos resíduos.

“É uma tecnologia inovadora já que, diferentemente da maioria das usinas que existem no Brasil, a UTM em Paranavaí não precisará trabalhar com os resíduos previamente separados. Ela tirará o lixo domiciliar indiscriminadamente, composto por diferentes tipos de materiais, fará a separação e, no final, será capaz de reaproveitar até 90% dos resíduos, deixando apenas 10% para serem destinados ao aterro sanitário”, explicou o deputado federal Tião Medeiros, que desempenhou papel fundamental nos trâmites para viabilizar o projeto.

Na avaliação do vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi, “o município já é considerado hoje um polo de referência na gestão de resíduos sólidos. Essa é uma iniciativa que leva Paranavaí a outro patamar, mas que também beneficia toda a região nas questões ambientais, na geração de emprego e renda e ainda nos ajuda a aumentar a vida útil do nosso aterro sanitário”.

O presidente do Cica, Fabiano Marcos Travain, explicou que a usina de triagem pode gerar até 45 empregos diretos, principalmente para catadores, além de ampliar a vida útil do aterro. “Hoje o aterro recebe aproximadamente 100 toneladas de resíduos por dia. Com essa usina, podemos salvar até 80% a 90% desse material, dando muito mais vida útil ao aterro”, explicou.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, afirmou que o trabalho coletivo de governança, reunindo profissionais de diferentes municípios, é fundamental para identificar problemas e, dentro dos limites, oferecer investimentos para solucioná-los.“Este é nosso primeiro convênio com esse perfil, mostrando a inovação das ideias e a dedicação da equipe técnica. Será um modelo não apenas para o Paraná, mas para outras regiões. Isso porque respeita o meio ambiente, gera emprego e renda, melhora a vida das pessoas e atende às demandas legais. Com o consórcio, tudo fica mais barato e eficiente”, completou.

A nova Usina de Triagem Mecanizada tem um investimento total de R$ 19 milhões e previsão de entrar em funcionamento nos próximos 18 meses (1 ano e meio). No Brasil, há conhecimento de apenas duas outras usinas semelhantes, localizadas na região central e no Nordeste, o que reforça o caráter pioneiro da iniciativa para o tipo de resíduo proposto.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí