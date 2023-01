Paranavaí vai realizar mutirão com oferta de mais de mil castrações no início de fevereiro

A Prefeitura Municipal, através da Vigilância em Saúde, vai realizar um grande mutirão de castração de cachorros e gatos das famílias de baixa renda no início do mês de fevereiro em Paranavaí. No total, serão ofertadas 1.085 castrações gratuitas, através de uma parceria do município com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo (SEDEST). Mas é preciso ficar atento, pois só serão castrados animais que estiverem previamente cadastrados junto ao município.

“O mutirão de castrações vai acontecer no dias 7, 8, 9, 10 e 11 de fevereiro, no estacionamento do Centro de Eventos. Para participar, é necessário ter feito o cadastro prévio junto ao município. Ainda é possível fazer o cadastro de pretensão de castração até o dia 15 de janeiro. Basta ir até a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima da sua casa e preencher o formulário disponível na recepção do posto de saúde”, explica a gerente do Departamento de Zoonoses e Bem-estar Animal, Ana Souza.

É importante ressaltar que as castrações serão todas pré-agendadas, com data e horário determinado. “Por isso, na hora do cadastro de pretensão na UBS, é necessário levar os documentos pessoais do dono do animal e também é fundamental que a pessoa não esqueça de informar um telefone ativo e válido para que possamos entrar em contato e agendar o procedimento”, frisa Ana.

Mais informações podem ser obtidas no departamento de zoonoses da Vigilância em Saúde, através do telefone 3902-1109.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí