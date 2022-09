Paranavaí zera a fila de espera por vagas em creches para o ano de 2022

As mamães e os papais de 174 crianças de Paranavaí com idade para frequentar turmas da Educação Infantil, estão comemorando uma grande conquista. É que a partir desta terça-feira, dia 6 de setembro, o município vai zerar a fila de espera por vagas em creches para este ano de 2022. Isso está sendo possível graças a um Chamamento Público coordenado pela Secretaria de Educação, que permitiu a contratação de vagas para atender a todas as crianças que estavam na fila de espera oficial, publicada no site da Prefeitura.

“Através do Chamamento Público, conseguimos contratar as 174 vagas em três instituições credenciadas. As famílias das crianças que estavam nessa lista de espera oficial foram convocadas para uma reunião nesta segunda-feira (5/9) na Secretaria de Educação, onde os pais receberam uma autorização de matrícula na instituição direcionada para a criança. A partir desta terça-feira, dia 6, os pais já podem formalizar a matrícula nas instituições e a criança pode começar a estudar imediatamente. Todas as 174 crianças receberão uniforme, material escolar e alimentação”, explica a secretária de Educação do município, Adélia Paixão.

As 174 crianças da fila de espera vão estudar em uma das três instituições credenciadas através do Chamamento Público: Escola Fatecie Max; Centro de Educação Infantil Sapienza; ou Escola Jean Piaget. O direcionamento para a instituição onde a criança deve estudar foi feita pela Secretaria Municipal de Educação, utilizando critérios de georreferenciamento. O Contrato Global celebrado com as instituições soma R$ 1.873.478,88 para 12 meses de serviços, o que representa um investimento do município no valor de R$ 897,26 mensais por criança.

Segundo a secretária Adélia, “quando assumimos a Secretaria de Educação, em 2017, tínhamos 764 crianças na fila de espera por uma vaga na Educação Infantil. Nestes últimos anos, fomos trabalhando com várias ações planejadas que nos permitiram ir diminuindo gradativamente esta fila, até chegarmos ao ponto de agora zerá-la. Para se ter uma ideia, em 2017 Paranavaí tinha 8.100 alunos matriculados na rede municipal de ensino. Hoje, são 9.197 alunos sendo atendidos em toda a rede e a maior parte da ampliação de vagas foi na Educação Infantil”, frisa.

Entre as ações planejadas realizadas pela Secretaria de Educação para diminuir a fila de espera em creches, estão:

- remanejamento das turmas de Infantil 5, tirando as turmas dos CMEIs e levando para as escolas municipais. Com isso, foi possível abrir mais turmas para as idades menores;

- ampliação do CMEI Menino Davi (Vila Alta) com a abertura de 40 novas vagas. O Centro passou de 81 para 121 crianças atendidas;

- construção do CMEI Tia Irene (Sumaré) com a abertura de 114 novas vagas;

- ampliação do CMEI Lucilene Rodrigues (São Jorge) com a abertura de 84 novas vagas. O Centro passou de 96 para 180 crianças atendidas;

- compra de 59 vagas para as crianças da rede municipal no CEI Anibal Ajita;

- ampliação da compra de vagas nos CEIs conveniados ao município, passando de 934 vagas compradas para 1.079;

- construção do CMEI Avelino Dal-Prá (em andamento nos Três Conjuntos) com capacidade para atender mais 200 crianças. A previsão de inauguração do novo CMEI é para o ano de 2023;

- locação de um prédio no Centro (para o ano de 2023) para funcionamento de um novo CMEI com capacidade para atender 154 crianças.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí