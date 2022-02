O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quinta-feira (17/2) o contrato para custeio da nova unidade Morumbi da Santa Casa de Paranavaí. Os municípios de abrangência da 14ª Regional de Saúde participam da iniciativa. Serão destinados R$ 9 milhões, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, e R$ 5,2 milhões em contrapartida do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS/Amunpar), totalizando um investimento de R$ 14,2 milhões.



Parceria entre Estado e municípios garante R$ 14 milhões à nova unidade da Santa Casa em Paranavaí





Os recursos vão viabilizar a operação de 108 novos leitos, todos do Sistema Único de Saúde (SUS), dedicados a cirurgias eletivas de média e baixa complexidade em sua maioria, em especialidades como ortopedia e gastroenterologia, e alguns procedimentos de alta complexidade. O valor exato do repasse mensal será de R$ 758.907,07 por parte do Governo do Estado e R$ 441 mil dos municípios da Amunpar. O hospital será referência para 280 mil pessoas em 28 municípios.

"É uma alegria entregar para a população de Paranavaí e toda a região esse projeto que vai atender com aproximadamente 350 cirurgias eletivas por mês. Estamos entrando com 60% do custeio do hospital, além dos equipamentos em que investimos R$ 19 milhões, e agora com os municípios entrando com 40%", afirmou o governador.

A obra da unidade Morumbi foi iniciada há mais de duas décadas pela própria comunidade local. A construção avançou até os 45% de execução, mas foi paralisada. Após ajustes formais, foi possível que o Governo apoiasse o projeto. Nesta gestão ele foi retomado, graças a investimentos do Estado, da ordem de R$ 40 milhões, destinados a equipar a estrutura, desafogar e melhorar os serviços do SUS em toda a região Noroeste. Inicialmente, foram R$ 20 milhões para a finalização da obra que se somaram aos R$ 20,9 milhões aportados para equipar o espaço.

"É a descentralização da saúde. Estamos fortalecendo, equipando e ampliando o atendimento hospitalar regional. Muitas vezes as pessoas viajavam 400 quilômetros para fazer uma cirurgia, e hoje estamos fazendo com que a saúde possa estar mais perto das pessoas", complementou Ratinho Junior.

Próximo Mês - A operação parcial da nova unidade terá início no próximo mês e a previsão é de que, dentro de um ano, o hospital esteja operando com toda a capacidade. “A fila para algumas especialidades aqui em Paranavaí e toda a região é muito grande. Quase duas décadas depois, esse hospital vai entrar em funcionamento graças a esse apoio do Governo do Estado, que vai custear boa parte dessa despesa”, disse o prefeito de Paranavaí, Delegado Caíque. “Com esses recursos, vamos atingir um novo patamar na saúde pública aqui da região”, afirmou.

Para o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a Santa Casa dá um salto de qualidade para o futuro. “E dentro de cinco anos, dez anos, nós vamos ver uma transformação da realidade do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) aqui em Paranavaí”, declarou.

AME — Durante o evento, o governador também fez o anúncio de um investimento de R$ 12 milhões para a criação do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), em Paranavaí. O terreno em que a unidade será construída foi doado pela prefeitura, com valor aproximado de R$ 1 milhão. O Governo deve fazer a licitação para a obra em março.

"O AME é um projeto que faz parte dessa estratégia de trazer a saúde para mais perto das pessoas. Um dos grandes problemas da saúde pública do Paraná era ter dificuldade de acesso das pessoas aos médicos especialistas. O AME será um complemento para a Santa Casa, e Paranavaí vai se tornar um centro de referência da saúde de todo o Noroeste", afirmou o governador.

Regional— A nova unidade Morumbi da Santa Casa em Paranavaí será referência da 14ª Regional de Saúde que, além da cidade, abrange 27 municípios da região Noroeste: Alto Paraná, Amaporã, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Guairaçá, Inajá, Itaúna do Sul, Jardim Olinda, Loanda, Marilena, Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Paranapoema, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Pedro do Paraná, Tamboara e Terra Rica.

Leitos - Além dos repasses para a unidade Morumbi, a Santa Casa no Centro de Paranavaí terá dez novos leitos de UTI, totalizando 20. “Conseguimos a habilitação junto ao Ministério da Saúde. Nos próximos dias, serão mais dez leitos na Santa Casa, na região central da cidade, e mais dez na unidade Morumbi. No total, contando os leitos já existentes, serão 30 leitos para atender Paranavaí e região”, afirmou o secretário Beto Preto.

AMUNPAR - Durante o evento com o governador, também tomou posse a nova diretoria da Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense (Amunpar). O prefeito de Terra Rica, Julio Cesar da Silva Leite, foi reeleito presidente pelos integrantes da entidade.

"É um desafio muito grande, a demanda é muita grande, e o presidente tem essa missão de intermediar ações regionais junto ao Governo do Estado. É um trabalho árduo, mas que vem dando bons frutos graças aos investimentos que temos conseguido ao longo desses anos com o governador Ratinho Junior", afirmou o presidente da Amunpar.

Entre os objetivos da nova gestão, estão o impulso do turismo na região e a continuidade dos trabalhos para a reivindicação da construção de uma nova ponte entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, ligando os municípios de São Pedro do Paraná e Porto São João (MS), para o escoamento da produção agrícola.

"O turismo das praias de água doce já acontece em Porto Rico, mas queremos levar também para os demais municípios que são importantes e têm paisagens muito belas. Vamos trabalhar também em conjunto com o Governo do Estado, pelas obras que são fundamentais para um desenvolvimento regional que vai agregar todos os municípios do Noroeste do Paraná", disse Júlio Leite,

Presenças - Participaram da solenidade os secretários estaduais de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, e de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; a deputada federal Luísa Canziani; os deputados estaduais Tião Medeiros, Soldado Adriano José e Evandro Araújo; o presidente da Santa Casa de Paranavaí, Renato Augusto Platz Guimarães; o diretor do hospital, Mauricio Gehlen; o vice-prefeito de Paranavaí, Pedro Baraldi; o prefeito de Santa Isabel do Ivaí e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Freonisio Valente; além de prefeitos dos municípios da 14ª Regional de Saúde.

