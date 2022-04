Parceria entre Município e o Instituto Paranavaí de Arte e Cultura vai atender mais de 400 pessoas

O município de Paranavaí firmou nesta quinta-feira (28/4) um termo de colaboração com o Instituto Paranavaí de Arte e Cultura (IPAC) para oferta de cursos de arte e música para atendimento de pelo menos 460 alunos (crianças, jovens e adultos). O investimento do município para este projeto é de R$ 328 mil.

As aulas ofertadas serão de: teatro, dança, pintura em tela, desenho artístico, audiovisual, cordas populares, percussão e bateria, educação musical, teoria musical, teclado e piano, cordas clássicas, técnica vocal e coral e sopros de metais e madeira. As aulas serão realizadas na Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade.

“Foi um processo longo, muito também por conta da pandemia de Covid-19, mas finalmente este dia chegou e podemos dizer que estamos muito felizes. É um grande momento para todo o setor cultural de Paranavaí. Com trabalho contínuo, sempre procurando melhorar e fomentando cada vez mais a cultura, tenho certeza que colheremos bons resultados”, disse o diretor-presidente da Fundação Cultural de Paranavaí, Rafael Torrente.

Para o prefeito KIQ, o momento é especial por saber o quanto isso terá de impacto na vida das pessoas. “Como músico e gestor do município minha alegria é dobrada por esta conquista. Essa ideia nasceu para que pudéssemos contratar profissionais de Paranavaí e pagar um preço que fosse justo. Queríamos acabar com empresas de fora que vinham e ganhavam por qualquer preço e não pagavam o suficiente para os professores. Agora temos um serviço de excelência, para o bem das pessoas e com profissionais bem remunerados”, destacou.

Estiveram no momento da assinatura também o vice-prefeito, Pedro Baraldi; o assessor do deputado estadual Tião Medeiros, Fábio Ferreira de Souza; secretários municipais; e representantes do setor cultural de Paranavaí.

